Модель и телеведущая Лана Принц объяснила, как девушки с подиума выбирают мужчин

Модель, телеведущая, мастер НЛП, президент международного благотворительного фонда «Русь великая» Лана Принц рассказала ФАН о трудностях, с которыми сталкиваются подиумные красавицы в личной жизни.

Лана Принц знает о модельном бизнесе не понаслышке. Карьеру она начала строить с 13 лет. Девушка стала одной из самых востребованных моделей Европы, ее приглашали к сотрудничеству именитые модные дома, она блистала на обложках глянца.

По мнению Принц, существует две причины, по которым модели чувствуют психологическое давление, подавленность и одиночество. Первая из них — неумение коммуницировать с противоположным полом.

«Я совершенно не умела строить отношения, общаться с мужчинами, у меня не было таких навыков. Я считала себя королевой, полагала, что мне все что-то должны», — признается модель.

instagram.com / @lanaprince1

По словам Ланы Принц, модельный бизнес всегда внушал юным моделям, что успешные, богатые мужчины хотят только одного — использовать и бросить.

«В моем окружении было много девчонок, которые строили жизнь с мужчиной по любви. Но всегда эти истории заканчивались печально», — отмечает собеседница ФАН.

Ни для кого не секрет, что модели в большинстве своем невероятно красивы и успешны. Но под стать себе выбрать пару выходит не у каждой, из-за чего страдают именно мужчины.

«Сами мужчины рядом с такой женщиной вынуждены постоянно испытывать страх потерять ее. По сути, она все время своим внешним видом бьет по его комплексам. Постепенно на фоне такой женщины менее статусный мужчина начинает чувствовать себя неудачником», — говорит модель.

instagram.com / @lanaprince1

В таких отношениях именно мужчина, по словам Ланы Принц, оказывает психологическое давление на девушку, проявляет агрессию. Начинается процесс морального уничтожения. В подобных случаях нередки измены — мужчина может найти другую пассию.

«С раннего детства родители девочки должны объяснять ей, что рядом должен быть достойный мужчина. Традиционный взгляд, который прививают нам с детства, что отношения должны строиться на любви, пара сможет добиться всего вместе, к сожалению, если говорить о девушках-моделях, приводит их в объятия неудачников. А эти самые неудачники впоследствии вытирают об них ноги», — заявила Принц.

Поэтому с высоты своего опыта модель и телеведущая уверена, что успешная и красивая дама должна выбирать для себя подходящую пару.

«Нужно найти такого человека, который не будет чувствовать себя на фоне девушки-модели ущемленным. Рядом с женщиной должен быть мужчина, который может ее баловать, дать ей возможность чувствовать себя королевой. В случае с моделями, учитывая мой многолетний опыт, не видела никогда, чтобы девушки строили отношения с мужчиной не под стать себе», — заключила Лана Принц.

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