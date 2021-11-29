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Совместный военный комитет «5+5» придерживается нейтралитета по вопросу выборов в Ливии

Весь мир
Совместный военный комитет «5+5» придерживается нейтралитета по вопросу выборов в Ливии
Федеральное агентство новостей  /  Александр Васильев

Бенгази, 29 ноября. На работу Совместного военного комитета «5+5» (СВК) Ливии не повлияет какая-либо напряженность, которая может возникнуть в связи с проведением всеобщих выборов, запланированных на 24 декабря. Об этом объявил член ведомства, генерал-лейтенант Ливийской национальной армии (ЛНА) Амраджиа аль-Амами.

В заявлении для газеты Asharq Al Awsat офицер указал на сильную поддержку комитета со стороны народа и международного сообщества, которая не позволит ему стать заложником ситуации. Представители СВК отвергают вероятность их вовлечения в попытки разжечь эскалацию. Они нейтрально и беспристрастно относятся ко всем кандидатам в президенты.

«Мы в первую очередь озабочены единством и безопасностью страны и хорошо осознаем опасность нынешнего критического этапа», — заявил генерал.

Аль-Амами считает, что текущая ситуация требует дополнительных усилий со стороны миссии ООН и международного сообщества для предотвращения развития политических разногласий. Он надеется на улучшение обстановки после проведения всеобщих выборов и избрания законного президента.

Совместный военный комитет «5+5» придерживается нейтралитета по вопросу выборов в Ливии
wikipedia.org / Halit Edip Özcan / CC BY-SA 3.0

Член СВК также озабочен по поводу сохранения большого количества случаев контрабанды и торговли людьми. По его словам, для устранения явлений потребуется время, поскольку необходимо усилить пограничный контроль в координации с соседними странами.

Аль-Амами в разговоре с журналистами затронул вопрос эвакуации иностранных войск с ливийской территории. Он подтвердил, что ведомство продолжает переговоры относительно окончания присутствия сирийских и африканских наемников.

«Мы настаиваем на выводе всех сил из нашей страны», — сказал член СВК.

В ноябре военный комитет переговорил с представителями африканских государств по поводу механизмов возвращения боевиков на родину. Встречи прошли в Каире и Тунисе.

Афросоюз выразил готовность поддержать Ливию в стремлении вывести все иностранные войска и наемников. Организация настаивает на необходимости очистить территорию от зарубежных боевиков до начала плебисцита.

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