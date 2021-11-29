Психолог Наумова дала советы родителям, чьи дети мечтают стать блогерами

Во время опроса, проведенного образовательной платформой Maximum Education, страховой компанией «Росгосстрах Жизнь» и банком «Открытие», выяснилось, что зарабатывать пытается каждый четвертый школьник, а большинство из них хотят стать блогерами. Родителей пугает такая статика, поскольку у многих российских блогеров нет высшего образования, что они часто пропагандируют в своих социальных сетях.

В беседе с корреспондентом ФАН семейный, детский психолог Наталья Наумова рассказала, стоит ли родителям паниковать, когда их ребенок мечтает стать блогером.

«Ребенку важно иметь свою волю, потребности, желания и реализовывать свою жизнь так, как хочется именно ему. Родители — более опытные люди, зачастую они знают, как было бы лучше для ребенка. Быть блогером? Замечательно! Взрослым хочется, чтобы у детей была дополнительная профессия. Родителям не стоит паниковать, если их ребенок мечтает стать блогером. Но учиться в любом случае необходимо», — рассказала психолог.

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Наталья Наумова объяснила, что родителям важно не запрещать ребенку, напротив, помогать принимать верные решения. Именно запреты закрывают дверь к взаимопониманию, подчеркнула психолог.

«Если у ребенка есть желание стать блогером, родителям нужно поддержать это решение. Вместе обсудить, зачем необходимо образование в жизни, как на него находить время. Когда у ребенка нет четких указаний и он понимает, что в ответе за себя, то начинает учиться, потому что это необходимо именно ему», — добавила собеседница ФАН.

Это неплохо, если ребенок может увлекаться блогерством, считает психолог. Зарабатывая деньги самостоятельно в юном возрасте, он учится обрести независимость. Родителям не стоит пресекать все на корню, но не стоит забывать, что школу и университет бросать нельзя.

«У ребенка должна быть собственная потребность учиться. Для этого мы даем ему принятие, поддержку и всяческую помощь. Но ни в коем случае не ограничиваем и не ставим запреты», — заключила Наумова.

Федеральное агентство новостей (ФАН) / Федеральное агентство новостей

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