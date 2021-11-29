Депутат Рады Рабинович предрек вымирание Украины в ближайшие 10 лет

Киев, 29 ноября. Украина столкнулась с проблемой полномасштабного вымирания населения. Если не справиться с двумя жуткими причинами депопуляции, государству грозит вымирание уже в ближайшие 10 лет, заявил депутат Рады Вадим Рабинович.

Обличающее выступление законодателя опубликовано на Youtube-канале телеканала «Рада». Рабинович обратил внимание на доклад ООН по демографической обстановке в разных странах мира и указал, что Украина занимает лидирующие позиции по темпам сокращения населения. Из всех умирающих украинцев более 30% младше 65 лет, и этих людей можно было спасти, уверен депутат. Из-за деградации системы бесплатной медицины, подчеркивает законодатель, можно сказать, что официальный Киев своими руками сокращает численность населения страны.

«Право на лечение на Украине уничтожили. Население Украины уменьшилось до 35 миллионов человек. Таким образом, мы уничтожим Украину в ближайшие 10 лет», — негодует депутат.

Федеральное агентство новостей /

Вторая причина фатального сокращения населения страны — это отток молодого трудоспособного населения за рубеж. Уже более трех миллионов этнических украинцев живет и работает за рубежом, и в ближайшие годы динамика едва ли улучшится, предупреждает законодатель.

«Только за первое полугодие 2021 года численность населения Украины сократилась на 205 тысяч человек. Если такие темпы будут сохраняться, за 10 лет Украины вообще не станет», — констатировал Вадим Рабинович.

Наблюдения Рабиновича подтверждает и авторитетный политолог Андрей Золотарев. По его данным, около 45% украинской молодежи не видят перспектив карьерного роста и личностного развития на родине. Как пишет НСН, на антирекорды украинской демографии при президенте Владимире Зеленском указывал и депутат Рады Юрий Павленко.