Врач Онищенко объяснил панику из-за штамма «Омикрон» ошибками в публикациях о COVID-19

Политик и врач, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко разъяснил, чего ждать от нового штамма «Омикрон» — очередной мутации коронавируса, вызвавшего пандемию COVID-19. Ранее стало известно, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила о высоком риске глобального распространения штамма «Омикрон», что может привести к вспышкам заболеваемости с серьезными последствиями.

«Общий глобальный риск, связанный с новым штаммом “Омикрон”, оценивается как очень высокий», — сообщили в пресс-службе организации.

Среди приоритетных мер по борьбе с новым штаммом ВОЗ назвала ускорение темпов вакцинации. Производители вакцин от коронавируса уже заявили, что планируют адаптировать препараты к новому штамму.

Доктор медицинских наук, академик РАН Геннадий Онищенко в авторской колонке для ФАН объяснил, что это за «зверь» такой — штамм «Омикрон» и нужно ли его бояться. Напоминаем, мнения, высказываемые в авторских колонках, могут отличаться от позиции редакции ФАН.

Федеральное агентство новостей /

«Нестрашный зверь» по имени «Омикрон». Колонка Геннадия Онищенко

В связи с появлением информации о новом штамме COVID-19, названном «Омикрон», хочу успокоить наших сограждан. Напугавшие многих публикации появились в перенасыщенной информацией атмосфере, когда общество раздражено и просто устало от непрекращающейся пандемии. Естественно, шум вокруг штамма «Омикрон» вызывает у людей и раздражение, и излишнее напряжение. Это провоцирует у граждан новый стресс, который дурно влияет и на общественную атмосферу, и на каждого из нас. Любой длительный испуг или стресс никак не повышают нашу бдительность, а только ухудшают самочувствие.

Что касается штамма «Омикрон», о котором сегодня столько говорят, то ВОЗ внимательно следит за ним с привлечением лучших специалистов. Сразу должен обратить внимание на один факт. На основании некоторых публикаций, а точнее — некорректных заголовков и неосторожных формулировок, у многих создалось впечатление, что люди, ранее переболевшие другими штаммами COVID-19, якобы легче заражаются «Омикроном», чем те, у кого иммунитет сформирован в результате вакцинации. Это не так. Нет никаких данных, что иммунитет, формирующийся после заболевания, принципиально отличается от иммунитета, возникающего в результате вакцинации.

На самом деле, предупреждение ВОЗ звучит так: переболевшие COVID-19 могут легче заразиться штаммом «Омикрон», чем другими «вызывающими опасения». К «вызывающим опасения» ВОЗ относит штаммы «Альфа», «Бета», «Гамма», «Дельта» и «Омикрон».

При этом обращаю внимание: многие ученые, и американские, и наши, с уверенностью утверждают, что ныне используемые вакцины от COVID-19 защищают и от штамма «Омикрон».

Из того, что мы уже знаем про этот штамм, известно, что он более контагиозный, то есть более заразный, но вызываемая им форма заболевания, как правило, легче, чем в случае заражения, например, штаммом «Дельта».

Так что паниковать не надо: для особой тревоги и для устрашающих публикаций оснований нет. Ситуация контролируется. Никаких оснований отказываться от вакцинации от COVID-19 тоже нет. Наша задача — как можно скорее достичь коллективного популяционного иммунитета. Это не только защитит нас от заражений, в том числе штаммом «Омикрон», но поможет также защититься от последующих мутаций коронавируса. Кроме того, при достижении на планете достаточного уровня популяционного иммунитета сам коронавирус прекратит мутировать и, возможно, постепенно исчезнет из нашей с вами жизни.