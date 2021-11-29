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Замглавы МИД РФ Грушко: НАТО искусственно нагнетает обстановку в Черном море

Армия
Замглавы МИД РФ Грушко: НАТО искусственно нагнетает обстановку в Черном море
wikipedia.org  /  Federal Government - US Navy

Москва, 29 ноября. Москва обеспокоена искусственным нагнетанием ситуации в Черном море со стороны Североатлантического альянса. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

По его словам, НАТО пытается превратить Черноморский регион в арену конфронтации, что может обернуться катастрофическими последствиями.

«Да, действительно нас тревожит ситуация в Черноморском регионе. Она искусственно нагнетается», — сказал Грушко.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Североатлантический альянс продолжает предпринимать шаги, направленные на укрепление военной инфраструктуры у российских границ. По его словам, действия НАТО негативно влияют на военно-политическую обстановку в регионе.

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россия нато черное море грушко
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