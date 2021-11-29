Представитель ЦИК Борисов сообщил о хакерских атаках из-за границы в ходе думских выборов

Москва, 29 ноября. Избирательная кампания по выборам в Госдуму сопровождалась хакерскими атаками из-за рубежа, заявил представитель Центризбиркома Игорь Борисов.

По его словам, лишь за несколько дней с 16 по 21 сентября было выявлено 25 кибератак из-за границы. Более половины из них были осуществлены с целью обнаружения возможных уязвимостей в российских интернет-ресурсах, отметил Борисов.

«9 распределенных многовекторных атак, направленных на подмену программного обеспечения сайтов, продолжительностью более четырех часов. Три атаки направлены на отказ в обслуживании продолжительностью более четырех часов», — добавил представитель ЦИК.

Ранее стало известно, что депутат Госдумы Василий Пискарев и сенатор Андрей Климов получили награды за помощь в организации избирательного процесса. Комиссия поощрила их медалью «За содействие в организации выборов».