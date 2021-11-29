Фильм «Надо мною солнце не садится» стал призером фестиваля кино стран БРИКС

Панаджи, 29 ноября. Российская картина «Надо мною солнце не садится» режиссера Любови Борисовой стала призером VI кинофестиваля стран БРИКС, который проходил в индийском штате Гоа.

Мероприятие проходило в рамках 52-го Индийского международного кинофестиваля. Фильм Борисовой разделил победу с лентой из ЮАР «Баракат» режиссера Эми Джефты, сообщает ТАСС.

По сюжету Алтан приезжает работать на Крайний Север. Ему предстоит провести целый месяц в одиночестве, но на острове неожиданно появляется старик Байбал. Мужчина решил дожить здесь свои последние дни. Но Алтан уговаривает его создать видеоблог, чтобы помочь прожить еще один прекрасный день.

Главные роли в картине сыграли Степан Петров, Иван Константинов, Иннокентий Луковцев и другие. Фильм получил на «КиноПоиске» рейтинг 7,5 балла, пишет газета «Культура».

Ранее российская студия «Союзмультфильм» показала трейлер спин-оффа культового советского сериала «Ну, погоди!». Мультфильм сделан в 3D-формате.