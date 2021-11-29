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Школьный друг Моргенштерна вспомнил, как рэпер получил серьезную травму

Шоу-бизнес
Школьный друг Моргенштерна вспомнил, как рэпер получил серьезную травму
instagram.com  /  @morgen_shtern

Москва, 29 ноября. Рэпер Алишер Моргенштерн увлекался катанием на скейтборде в юности, из-за чего получил серьезную травму. Об этом происшествии рассказал школьный друг музыканта.

По словам товарища, который учился со знаменитостью в уфимской гимназии №39, Моргенштерн начал осваивать доску в седьмом классе. Именно в этом хобби рэпер проявлял характер. Музыкант неплохо катался и был довольно рисковым человеком, рассказал школьный друг звезды изданию iReactor.

«Он несколько раз при всех даже ломал конечности. Как-то раз упал, и у него был перелом в двух местах со смещением и вывихом», — вспомнил молодой человек.

Несмотря на травму Моргенштерна, другие скейтеры подумали, что он вернется в тот же вечер и продолжит кататься. Однако на самом деле в тот раз рэпер надолго лег в больницу.

Как отметил товарищ музыканта, в школе было очевидно, что Моргенштерна ждет большая слава. Даже в период учебы рэпера знали почти все в Центральном районе Уфы. Ученик гимназии полагает, что его другу помогли пробиться темперамент, черты характера и пристальное внимание к мелочам.

«Что касается творчества, у парня всегда башка работала. После окончания школы я стал замечать, что он какие-то более серьезные вещи начал делать, это было интересно. Более продуманно со всех сторон», — подчеркнул школьный приятель музыканта.

Ранее в СМИ появились сообщения, что Моргенштерн покинул Россию и отправился в ОАЭ. Рэпер сделал это после обвинений в торговле наркотиками со стороны главы СК России Александра Бастрыкина.

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