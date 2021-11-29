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Экономика
«Газпром» получил 581,8 млрд рублей чистой прибыли в третьем квартале 2021 года
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«Газпром» получил 581,8 млрд рублей чистой прибыли в третьем квартале 2021 года

Экономика
«Газпром» получил 581,8 млрд рублей чистой прибыли в третьем квартале 2021 года
gazprom.ru  /  ПАО «Газпром»

Москва, 29 ноября. «Газпром» в третьем квартале получил 581,8 млрд рублей чистой прибыли, относящейся к акционерам. Годом ранее компания имела убытки в размере 251,3 млрд рублей. Соответствующие данные отчета холдинга по МСФО приводят «Ведомости».

За период с января по октябрь чистая прибыль «Газпрома» достигла отметки 1,55 трлн рублей против отрицательного итога в 202,2 млрд годом ранее. От курсовых разниц компания за девять месяцев получила прибыль на уровне 135,6 млрд годом ранее был зафиксирован убыток в 749,4 млрд.

Выручка крупнейшего российского поставщика газа в третьем квартале показала рост на 70% и достигла 2,37 трлн рублей; за девять месяцев она увеличилась на 56%, составив 6,72 трлн. При этом операционные расходы за три квартала увеличились на 32% — до 5,2 трлн.

Высокая стоимость газа на мировых рынках отразилась на инвестиционной программе «Газпрома». Ее рекордный размер предполагает реализацию проектов по обеспечению пикового спроса. Растущие доходы позволят направить на дальнейшее развитие почти 2 триллиона рублей.

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Газпром прибыль финансовая отчетность
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