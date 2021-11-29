Киев, 29 ноября. Украина придется покупать пшеницу на внешних рынках, несмотря на рекордный урожай зерновых в этом году.

Украина уже экспортировала около 10 миллионов продовольственной пшеницы. Создается впечатление, что экспортеры и Минагрополитики положили на жертвенный алтарь все население страны. Ведь теперь, чтобы обеспечить украинцев хлебом, зерно придется импортировать. Соответственно, цены на хлеб, хлебобулочные и макаронные изделия значительно вырастут. Производители тортов и вовсе обанкротятся. Их дорогая продукция вряд ли будет пользоваться спросом.

По данным украинского МинАПК, всего 42% фермерского зерна — продовольственное, остальное — фураж. Фуражным принято называть зерно, предназначенное для скармливания животным.

Политический эксперт Кирилл Молчанов рассказал, что для нужд населения Украине необходимо около 6,5 миллионов тонн качественного зерна. Но уже сейчас в стране осталось лишь пять миллионов тонн низкокачественной пшеницы. Власти Киева задействовали традиционную тактику — главное не накормить, а продать. Такая государственная политика привела к катастрофической ситуации — производители муки понятия не имеют, где им брать сырье.

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Подобное отношение к жителям Украины считается нормой и даже достижением демократии. Эксперты уверены, Киеву придется покупать пшеницу втридорога на внешних рынках. Не исключено, что одним из импортеров станет Россия, ведь она занимает первое место по производству зерна.

«Украина занимает первое место по производству кукурузы, сои и рапса. Это соответствует импортным требованиям, но не национальной безопасности. Киев может сколько угодно обвинять Россию во всех грехах, но несмотря на свое отношение, покупать пшеницу придется российскую, потому что других рынков нет. Подобная ситуация и с горюче-смазочными материалами, которые Украина импортирует из Белоруссии, несмотря на действующие санкции»,— отметил Молчанов.

Несмотря на нелестные заявления украинских политиков в адрес России, Киев продолжает поддерживать торговые связи с соседом. Украина покупает гражданские транспортные средства, рогатый скот, продукты, саженцы, табачные изделия, пластмассу, кожу и изделия из кожи, древесину и целлюлозно-бумажную продукцию. Если «Незалежная» смогла договориться с Россией об импорте такого широкого ассортимента продукции, значит и о покупке зерна сможет. Другой вопрос, во сколько ей это обойдется.

Ранее сообщалось, что украинское правительство остановило финансирование государственного резерва из бюджета. Такая политика привела к критическому уровню запасов зерновых.