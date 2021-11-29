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Глава МО Белоруссии Хренин: Минск готовит ответные меры на случай агрессии соседних стран

Армия
Глава МО Белоруссии Хренин: Минск готовит ответные меры на случай агрессии соседних стран
kam.lt  /  Ministry of National Defence Republic of Lithuania

Минск, 29 ноября. Белоруссия разрабатывает меры, которые будут предприняты в случае агрессивных военных действий со стороны сопредельных государств на западном и южном направлениях. Об этом заявил глава оборонного ведомства республики Виктор Хренин.

Он напомнил, что ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил армии подготовить план ответных действий на случай агрессии НАТО против страны.

«Мы видим, как вокруг наших госграниц создаются группировки войск как на западном, так и на южном направлениях. Активно милитаризуются страны-соседи, и это не может нас не беспокоить, поэтому мы вынуждены планировать ответные меры», — сказал Хренин.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад продолжает наращивать ударную группировку войск у границ республики. При этом глава государства подчеркнул, что у белорусской армии есть планы противодействия любой агрессии.

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