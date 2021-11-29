Во Владимире прошел турнир по художественной гимнастике «Золотой листопад — 2021»

Владимир, 29 ноября. Всероссийские соревнования юных гимнасток проходили во Владимире с 26 по 28 ноября. Ареной проведения турнира стал спортивный комплекс «Владимиринтерспорт». Соревнования проводились при поддержке департамента физической культуры и спорта Владимирской области и Владимирской областной федерации художественной гимнастики, сообщают «Владимирские ведомости».

В программе турнира были групповые и индивидуальные упражнения. Юные спортсменки соревновались в отдельных видах гимнастики (упражнения со скакалкой, лентой, обручем, вольные упражнения) и в многоборье. Кроме спортивной программы, у девочек была и культурная. Юным гимнасткам провели экскурсии по Владимиру и Суздалю. Также они посетили Музей шоколада и пряника.

Ранее ФАН приводил слова многократной чемпионки мира по художественной гимнастике Дианы Авериной. Она призналась, что не следит за выступлениями соперниц на турнирах.