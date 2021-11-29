Актриса Елена Проклова отреагировала на смерть режиссера Владимира Наумова

Москва, 29 ноября. Актриса Елена Проклова прокомментировала печальную новость о смерти режиссера Владимира Наумова. Звезда отечественного кино уверена, что память о его труде сохранится.

По словам Прокловой, она счастлива благодаря работе с Наумовым, поскольку многому научилась у режиссера. Кинематографист был удивительно спокойным и неординарным человеком, отметила актриса в беседе со «Звездой».

«Его труд будут помнить до конца своих дней», — отреагировала на смерть Наумова артистка.

Проклова подчеркнула, что режиссер всегда мог сказать «свое слово» с помощью кино. Кинодеятель оставил после себя богатое наследие в виде своих фильмов, подытожила актриса.

О смерти Владимира Наумова стало известно 29 ноября. Режиссер ушел из жизни в 93 года. Предварительной причиной его смерти назвали продолжительную болезнь.