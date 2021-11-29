Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 ноября 18:31
18:28
Происшествия
Москвич отдал дочь охраннику в супермаркете на перевоспитание
18:28
Армия
Замглавы МИД РФ Грушко: НАТО искусственно нагнетает обстановку в Черном море
18:28
Пробки в Петербурге достигли девяти баллов
18:27
Политика
Представитель ЦИК Борисов сообщил о хакерских атаках из-за границы в ходе думских выборов
18:25
Общество
Фильм «Надо мною солнце не садится» стал призером фестиваля кино стран БРИКС
18:25
Шоу-бизнес
Школьный друг Моргенштерна вспомнил, как рэпер получил серьезную травму
18:21
Общество
Иллюстратор книг писательницы Агнии Барто Гладнева скончалась в 90 лет
18:20
Шоу-бизнес
Певец Юрий Лоза призвал запретить артистам в России хвастаться богатством
18:20
Общество
Россия может ограничить авиасообщение с рядом стран из-за омикрон-штамма COVID-19
18:19
Экономика
«Газпром» получил 581,8 млрд рублей чистой прибыли в третьем квартале 2021 года
Все новости

Новак анонсировал подписание российско-китайского соглашения о создании ветропарка

  /   Обновлено: 29 ноября 2021 18:06
Экономика
Новак анонсировал подписание российско-китайского соглашения о создании ветропарка
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 29 ноября. «Роснефть» и одна из китайских компаний намерены изучить возможность строительства ветроэнергетического парка в рамках проекта «Восток Ойл». Об этом рассказал вице-премьер России Александр Новак.

Подписание договоренности запланировано в рамках проходящего сейчас III Российско-китайского энергетического бизнес-форума.

«Буквально здесь, на полях форума, подписано будет соглашение между китайской компанией и компанией "Восток Ойл" о проработке возможности строительства ветроэнергетического парка в рамках проекта "Восток Ойл"», — отметил Новак в интервью телеканалу «Россия 24».

«Роснефть» планирует создать новую нефтегазовую провинцию на территории полуострова Таймыр. Подтвержденная ресурсная база жидких углеводородов региона оценивается в 6 миллиардов тонн. «Восток Ойл» должен объединить крупнейшие месторождения Ванкорского кластера, а также Пайяхскую группу месторождений и Западно-Иркинский участок.

Тем временем завершилась отсыпка площадки временного причала в порту «Бухта Север», который является одной из ключевых составляющих проекта «Восток Ойл». Туда уже прибыли грузовые суда со сваями и металлопрокатом для строительства объектов нефтеналивного терминала, сообщает «ФедералПресс».

Новак ранее сообщил, что РФ сможет добывать нефть в текущем объеме еще 30 лет, а газ — до 50 лет.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Новак анонсировал подписание российско-китайского соглашения о создании ветропарка
китай новак ветропарк восток ойл россия и китай
Комментировать