Новак анонсировал подписание российско-китайского соглашения о создании ветропарка

Москва, 29 ноября. «Роснефть» и одна из китайских компаний намерены изучить возможность строительства ветроэнергетического парка в рамках проекта «Восток Ойл». Об этом рассказал вице-премьер России Александр Новак.

Подписание договоренности запланировано в рамках проходящего сейчас III Российско-китайского энергетического бизнес-форума.

«Буквально здесь, на полях форума, подписано будет соглашение между китайской компанией и компанией "Восток Ойл" о проработке возможности строительства ветроэнергетического парка в рамках проекта "Восток Ойл"», — отметил Новак в интервью телеканалу «Россия 24».

«Роснефть» планирует создать новую нефтегазовую провинцию на территории полуострова Таймыр. Подтвержденная ресурсная база жидких углеводородов региона оценивается в 6 миллиардов тонн. «Восток Ойл» должен объединить крупнейшие месторождения Ванкорского кластера, а также Пайяхскую группу месторождений и Западно-Иркинский участок.

Тем временем завершилась отсыпка площадки временного причала в порту «Бухта Север», который является одной из ключевых составляющих проекта «Восток Ойл». Туда уже прибыли грузовые суда со сваями и металлопрокатом для строительства объектов нефтеналивного терминала, сообщает «ФедералПресс».

Новак ранее сообщил, что РФ сможет добывать нефть в текущем объеме еще 30 лет, а газ — до 50 лет.