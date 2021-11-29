Экс-глава МИД Украины Огрызко предложил ударить ракетами по российским атомным станциям

Киев, 29 ноября. Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко призвал Киев нанести ракетные удары по российским городам.

По словам экс-министра, украинские ракеты не могут долететь до Москвы, поэтому Киеву следует наносить удары по близлежащим российским мирным городам и атомным электростанциям.

«Если у нас сегодня нет возможности достать до Москвы ракетным оружием, то есть возможность доставать другие города, которые находятся в границах досягаемости украинских ракетных войск, и которые могут накрывать очень серьезные инфраструктурные объекты Российской Федерации, включая энергетические атомные станции», — сказал Огрызко.

Стоит отметить, что бывшие и действующие украинские чиновники регулярно выступают с угрозами в адрес Москвы. Так, в начале ноября 2021 года советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович пригрозили России масштабным военным конфликтом. По его словам, если Киев «перейдет в наступление», то Москву якобы ждет «страшная мясорубка».

Позднее депутат Госдумы Алексей Чепа назвал слова Арестовича провокацией, а также обратил внимание, что Запад молча поддерживает подобные выпады Киева в адрес Москвы.