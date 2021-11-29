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Экс-глава МИД Украины Огрызко предложил ударить ракетами по российским атомным станциям

Армия
Экс-глава МИД Украины Огрызко предложил ударить ракетами по российским атомным станциям
wikipedia.org  /  Міністерство оборони України / CC BY 4.0

Киев, 29 ноября. Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко призвал Киев нанести ракетные удары по российским городам.

По словам экс-министра, украинские ракеты не могут долететь до Москвы, поэтому Киеву следует наносить удары по близлежащим российским мирным городам и атомным электростанциям.

«Если у нас сегодня нет возможности достать до Москвы ракетным оружием, то есть возможность доставать другие города, которые находятся в границах досягаемости украинских ракетных войск, и которые могут накрывать очень серьезные инфраструктурные объекты Российской Федерации, включая энергетические атомные станции», — сказал Огрызко.

Стоит отметить, что бывшие и действующие украинские чиновники регулярно выступают с угрозами в адрес Москвы. Так, в начале ноября 2021 года советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович пригрозили России масштабным военным конфликтом. По его словам, если Киев «перейдет в наступление», то Москву якобы ждет «страшная мясорубка».

Позднее депутат Госдумы Алексей Чепа назвал слова Арестовича провокацией, а также обратил внимание, что Запад молча поддерживает подобные выпады Киева в адрес Москвы.

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украина Киев россия огрызко
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