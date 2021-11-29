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Президент Египта открыл оборонную выставку EDEX-2021 в Каире
Весь мир
Президент Египта открыл оборонную выставку EDEX-2021 в Каире
Федеральное агентство новостей  / 

Каир, 29 ноября. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси открыл выставку по обороне и безопасности Egypt Defence Expo (EDEX-2021). Об этом сообщается на официальном сайте форума.

Более 400 компаний из 40 стран приехали в Международный конгрессно-выставочный центр республики. Они представили образцы новейших технологий, оборудование и системы, позволяющие защищаться на суше, море и в воздухе.

Корпорации, работающие в оборонной и военной промышленности, показали участникам экспонаты, стоящие на вооружении таких государств как Франция, ОАЭ, Саудовская Аравия.

«Высокая явка отражает силу мероприятия, усилия, приложенные для организации выставки, и способности компаний-участников», — заявил Ас-Сиси.

Ярмарка EDEX-2021 проходит в Каире под руководством президента Египта. Мероприятие продлится четыре дня — до 2 декабря.

Выставка направлена на обмен опытом между профессионалами из ведущих международных и местных органов в области систем вооружения, оборонной и военной промышленности.

«EDEX является мечтой президента Ас-Сиси. Он желает поместить Египет на карту стран мира, которые организуют оборонные выставки. Ожидается, что мероприятие посетят около 300 000 гостей», — заявил государственный министр военного производства республики Мухаммед Ахмед Мурси.

Концерн «Уралвагонзавод» представит новейший российский танк Т-90МС на выставке в Каире. Также на ярмарке появятся павильоны холдинга «Вертолеты России» и «Алмаз-Антей».

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египет выставка edex-2021
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