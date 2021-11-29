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Политолог Погребинский объяснил слова Зеленского о перевороте стремлением «сплотить нацию»

  /   Обновлено: 29 ноября 2021 17:49
Политика
Политолог Погребинский объяснил слова Зеленского о перевороте стремлением «сплотить нацию»
Федеральное агентство новостей

Киев, 29 ноября. Президенту Украины жизненно необходим образ «врага у ворот», мнимая угроза существования всей стране. Об этом заявил авторитетный политолог Михаил Погребинский.

По словам выдающегося украинского эксперта, экс-артист «Квартала 95» намеренно нагнетает истерию вокруг слухов о «грядущей войне с Россией» и готовящемся государственном перевороте. Подобные действия со стороны Зеленского — это проявление политической истерики и стремления удержать власть во что бы то ни стало. Президент Украины готов на все, чтобы сплотить нацию вокруг себя, даже если для этого придется запугать ее угрозами «войны» и «нового майдана», уверен политолог.

Политолог Погребинский объяснил слова Зеленского о перевороте стремлением «сплотить нацию»
news-front.info /

«Ему сейчас очень плохо. А раз плохо, значит, надо найти какую-то возможность консолидировать вокруг себя даже оппонентов. Как это сделать? Надо убедить всех, что на нас вот-вот нападут, чтобы все сплотились вокруг лидера нации. Отсюда заявления и про госпереворот, и про "врага у ворот"», — раскрыл Погребинский одной фразой тайный смысл эскапад Зеленского.

Заявления Владимира Зеленского также могут быть спровоцированы агрессивным прессингом со стороны ряда украинских СМИ. На развернувшуюся против экс-комедианта травлю Михаил Погребинский указывал буквально накануне заявления о готовящемся антиукраинском заговоре.

Также слова президента прокомментировал самый богатый человек Украины Ринат Ахметов. Как пишет НСН, предприниматель отверг все обвинения в финансировании попытки госпереворота.

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украина зеленский погребинский госпереворот революция заговор
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