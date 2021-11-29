Градский всю жизнь носил черную одежду, чтобы скрыть свои чувства

Москва, 29 ноября. Народный артист России Александр Градский в своем последнем интервью рассказал, почему всегда предпочитал черный цвет в одежде. По словам композитора, таким образом он хотел спрятаться от мира.

Градский долгие годы страдал от лишнего веса и носил очки с крупными стеклами. Судя по всему, артиста устраивал такой неброский сценический образ.

«Много лет одеваюсь в один цвет — черный. Когда-то придумал черные очки, чтобы скрыть свои внутренние ощущения и закрыться. Мужчины, которые очень сильно беспокоятся о своей внешности, меня раздражают», — делился исполнитель с «Экспресс-газетой».

Певец в обычной жизни придерживался стандартных правил гигиены — чистил зубы, умывался, причесывался. А тех, кто делал сверх этого, Градский считал «бабами».

Судья развлекательного шоу «Гoлос» скончался 28 ноября в результате инфаркта головного мозга. До этого он два дня находился в больнице с подозрением на инсульт, пишет «Газета.Ru». Его похоронят 1 декабря после гражданской панихиды, которая пройдет в театре «Градский Холл». Тело Градского могут предать земле на Ваганьковском кладбище.