Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 ноября 18:31
18:28
Происшествия
Москвич отдал дочь охраннику в супермаркете на перевоспитание
18:28
Армия
Замглавы МИД РФ Грушко: НАТО искусственно нагнетает обстановку в Черном море
18:28
Пробки в Петербурге достигли девяти баллов
18:27
Политика
Представитель ЦИК Борисов сообщил о хакерских атаках из-за границы в ходе думских выборов
18:25
Общество
Фильм «Надо мною солнце не садится» стал призером фестиваля кино стран БРИКС
18:25
Шоу-бизнес
Школьный друг Моргенштерна вспомнил, как рэпер получил серьезную травму
18:21
Общество
Иллюстратор книг писательницы Агнии Барто Гладнева скончалась в 90 лет
18:20
Шоу-бизнес
Певец Юрий Лоза призвал запретить артистам в России хвастаться богатством
18:20
Общество
Россия может ограничить авиасообщение с рядом стран из-за омикрон-штамма COVID-19
18:19
Экономика
«Газпром» получил 581,8 млрд рублей чистой прибыли в третьем квартале 2021 года
Все новости

Градский всю жизнь носил черную одежду, чтобы скрыть свои чувства

Общество
Градский всю жизнь носил черную одежду, чтобы скрыть свои чувства
Global Look Press  /  Gennadii Sergeev/Russian Look

Москва, 29 ноября. Народный артист России Александр Градский в своем последнем интервью рассказал, почему всегда предпочитал черный цвет в одежде. По словам композитора, таким образом он хотел спрятаться от мира.

Градский долгие годы страдал от лишнего веса и носил очки с крупными стеклами. Судя по всему, артиста устраивал такой неброский сценический образ.

«Много лет одеваюсь в один цвет — черный. Когда-то придумал черные очки, чтобы скрыть свои внутренние ощущения и закрыться. Мужчины, которые очень сильно беспокоятся о своей внешности, меня раздражают», — делился исполнитель с «Экспресс-газетой».

Певец в обычной жизни придерживался стандартных правил гигиены — чистил зубы, умывался, причесывался. А тех, кто делал сверх этого, Градский считал «бабами».

Судья развлекательного шоу «Гoлос» скончался 28 ноября в результате инфаркта головного мозга. До этого он два дня находился в больнице с подозрением на инсульт, пишет «Газета.Ru». Его похоронят 1 декабря после гражданской панихиды, которая пройдет в театре «Градский Холл». Тело Градского могут предать земле на Ваганьковском кладбище.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Градский всю жизнь носил черную одежду, чтобы скрыть свои чувства
певец стиль градский
Комментировать