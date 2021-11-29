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Сумма выданной с января по октябрь ипотеки превысила показатель всего прошлого года

Экономика
Сумма выданной с января по октябрь ипотеки превысила показатель всего прошлого года
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 29 ноября. Российские банки за десять месяцев выдали денежных средств по ипотечному кредитованию больше, чем за весь прошлый год. Такие данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ) приводит РИА Новости.

С января по октябрь кредитные учреждения одобрили 4,28 триллиона рублей ипотеки. Это не только превышает результаты аналогичного периода 2020-го, но и года в целом. Кроме того, сумма является максимальной за другие периоды наблюдений, отмечают в бюро, располагающим сведениями о 95% выдаваемых в стране ипотечных кредитах.

«Несмотря на октябрьское сокращение ипотечного кредитования, количество выданных с начала года ипотечных кредитов (1,48 миллиона кредитов) все еще на 12% больше, чем за январь–октябрь прошлого года (1,33 миллиона кредитов), а объем кредитования (4,28 триллиона рублей) оказался не только на 31% больше, чем за аналогичный период прошлого года (3,27 триллиона рублей), но и превысил объем кредитов, выданных за весь 2020 год (4,27 триллиона рублей), как и за любой другой предыдущий год», — указано в сообщении ОКБ.

В октябре граждане оформили 145 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму 440 миллиардов рублей. Однако в количественном выражении выдачи сократились на 4% относительно прошлого сентября и на 29% по сравнению с октябрем 2020 года.

Сервис залогового кредитования Online-Ipoteka ранее выяснил, как жители России тратятся во время внесения первого ипотечного взноса. Чуть более 30% граждан расходуют на это от 1,5 млн до 2,5 млн рублей.

Покупка недвижимости расценивается многими как выгодное вложение во время нестабильности экономики. В краткосрочной перспективе эксперты ожидают повышения спроса на уровне 10–12%, пишет «ФедералПресс».

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