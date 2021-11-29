Юристы Пригожина добились от «Новой газеты» объективной подачи материала

Санкт-Петербург, 29 ноября. Юридическая команда бизнесмена Евгения Пригожина сумела добиться от «Новой газеты» исполнения законного требования предпринимателя. Издание опубликовало позицию компании «Конкорд» по поводу статьи о лингвисте Ирине Левонтиной.

Журналисты «Новой газеты» до этого обнародовали материал, посвященный лингвисту Ирине Левонтиной. В статье были допущены искажения и неточности, поэтому юридическая команда Евгения Пригожина потребовала от «Новой» опубликовать ответ, в котором была описана и документально подтверждена объективная картина судебного процесса, а также отражена точка зрения предпринимателя. Об этом сообщает пресс-служба компании «Конкорд» на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Юридическая служба компании «Конкорд» приветствует исполнение законного требования Евгения Викторовича — публикации нашей позиции в «Новой газете». Теперь материал действительно подан объективно и соответствует действительности», — сказано в сообщении.

Prt Scr vk.com / Пресс-служба компании «Конкорд»

Юристы «Конкорда» с уважением отнеслись к готовности журналистов «Новой газеты» публиковать разные позиции. Команда Пригожина выразила надежду, что впредь издание будет проверять поступающую ему информацию на достоверность, а также соблюдать российское законодательство и нормы профессиональной этики.

Как стало известно ранее, юристы «Конкорда» обратили внимание, что эксперт Ирина Левонтина злоупотребляет своим положением в ситуации с судебным иском Евгения Пригожина против радиостанции «Эхо Москвы». По мнению юридической службы, лингвист помогает ряду СМИ уклоняться от ответственности.