Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 ноября 18:31
18:28
Происшествия
Москвич отдал дочь охраннику в супермаркете на перевоспитание
18:28
Армия
Замглавы МИД РФ Грушко: НАТО искусственно нагнетает обстановку в Черном море
18:28
Пробки в Петербурге достигли девяти баллов
18:27
Политика
Представитель ЦИК Борисов сообщил о хакерских атаках из-за границы в ходе думских выборов
18:25
Общество
Фильм «Надо мною солнце не садится» стал призером фестиваля кино стран БРИКС
18:25
Шоу-бизнес
Школьный друг Моргенштерна вспомнил, как рэпер получил серьезную травму
18:21
Общество
Иллюстратор книг писательницы Агнии Барто Гладнева скончалась в 90 лет
18:20
Шоу-бизнес
Певец Юрий Лоза призвал запретить артистам в России хвастаться богатством
18:20
Общество
Россия может ограничить авиасообщение с рядом стран из-за омикрон-штамма COVID-19
18:19
Экономика
«Газпром» получил 581,8 млрд рублей чистой прибыли в третьем квартале 2021 года
Все новости

Юристы Пригожина добились от «Новой газеты» объективной подачи материала

Общество
Юристы Пригожина добились от «Новой газеты» объективной подачи материала
ТАСС  /  Михаил Метцель

Санкт-Петербург, 29 ноября. Юридическая команда бизнесмена Евгения Пригожина сумела добиться от «Новой газеты» исполнения законного требования предпринимателя. Издание опубликовало позицию компании «Конкорд» по поводу статьи о лингвисте Ирине Левонтиной.

Журналисты «Новой газеты» до этого обнародовали материал, посвященный лингвисту Ирине Левонтиной. В статье были допущены искажения и неточности, поэтому юридическая команда Евгения Пригожина потребовала от «Новой» опубликовать ответ, в котором была описана и документально подтверждена объективная картина судебного процесса, а также отражена точка зрения предпринимателя. Об этом сообщает пресс-служба компании «Конкорд» на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Юридическая служба компании «Конкорд» приветствует исполнение законного требования Евгения Викторовича — публикации нашей позиции в «Новой газете». Теперь материал действительно подан объективно и соответствует действительности», — сказано в сообщении.

Юристы Пригожина добились от «Новой газеты» объективной подачи материала
Prt Scr vk.com / Пресс-служба компании «Конкорд»

Юристы «Конкорда» с уважением отнеслись к готовности журналистов «Новой газеты» публиковать разные позиции. Команда Пригожина выразила надежду, что впредь издание будет проверять поступающую ему информацию на достоверность, а также соблюдать российское законодательство и нормы профессиональной этики.

Как стало известно ранее, юристы «Конкорда» обратили внимание, что эксперт Ирина Левонтина злоупотребляет своим положением в ситуации с судебным иском Евгения Пригожина против радиостанции «Эхо Москвы». По мнению юридической службы, лингвист помогает ряду СМИ уклоняться от ответственности.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Юристы Пригожина добились от «Новой газеты» объективной подачи материала
пригожин новая газета конкорд
Комментировать