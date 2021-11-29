Замглавы МИД Рябков анонсировал ответ на высылку российских дипломатов из США

Москва, 29 ноября. Москва готова ответить Вашингтону на предстоящую высылку российских дипломатов из Соединенных Штатов, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Дипломат также призвал американскую сторону отказаться от ухудшения отношений с Россией, передает РИА Новости.

«Мы предупредили американцев, что во избежание дальнейшего сокращения персонала здесь, мы не можем не отвечать», — сказал Рябков.

Как стало известно ранее, посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов анонсировал высылку российских дипломатов из США. По его словам, 27 дипломатических представителей РФ обязаны покинуть американскую территорию до 30 января 2022 года.