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Седьмой раунд переговоров по ядерной сделке с Ираном начался без участия США

Весь мир
Седьмой раунд переговоров по ядерной сделке с Ираном начался без участия США
ТАСС  /  CHRISTIAN BRUNA / EPA

Тегеран, 29 ноября. Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде в ходе пресс-конференции подчеркнул, что Исламская Республика не будет вести переговоры по ядерной сделке с США.

Начавшийся диалог ведется в формате «5+1» между Ираном с одной стороны, а Россией, Великобританией, Китаем, Францией и Германией — с другой. Соединенные Штаты будут принимать участие опосредованно, поскольку официально Вашингтон вышел из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) в 2018 году в одностороннем порядке. Председательствует на переговорах официальный представитель Европейского союза Энрике Мора, который ранее провел ряд предварительных встреч с иностранными делегациями.

Седьмой раунд переговоров по ядерной сделке с Ираном начался без участия США
ТАСС / CHRISTIAN BRUNA / EPA

Как заявил Хатибзаде, переговорная группа Исламской Республики твердо намерена достичь консенсуса и ожидает плодотворных результатов в ходе диалога.

 «Если другая сторона проявит такую же готовность, то мы будем на верном пути для заключения соглашения. Если США придут в Вену с планом по преодолению проблем и выходу из тупика, в который мы зашли в ходе предыдущих раундов, то диалог, безусловно, пойдет намного легче. Мы ищем практического подтверждения выполнения американцами взяты на себя обязательств по СВПД», — сказал иранский дипломат.

На фоне начинающихся переговоров он подверг критике недавние совместные действия Великобритании и Израиля, направленные против Исламской Республики. В частности, главы МИД двух стран опубликовали совместное заявление, в котором выразили готовность к сотрудничеству для сдерживания развития иранской ядерной программы. Как гласит меморандум, Лондон и Тель-Авив намерены «работать круглосуточно, чтобы помешать Ирану получить ядерное оружие».

«Часы тикают, и это подталкивает к тесному сотрудничеству с друзьями и партнерами, чтобы победить амбиции Ирана», — сказано в их публикации.

Подобные заявления антииранской направленности Саид Хатибзаде назвал демонстрацией незаинтересованности некоторых европейских стран в успешном исходе диалога в Вене. Тем не менее большинство аналитиков и так склоняется к тому, что последующие раунды переговоров вряд ли приведут к восстановлению СВПД. Причиной являются непреклонные требования Ирана о полном снятии санкций со своей страны при весьма сомнительных шансах на то, что он откажется от большей части результатов, достигнутых в области ядерных исследований за последнее время.

На это в своем последнем заявлении указал глава МИД Израиля Яир Лапид. Дипломат накануне прибыл в Европу для встреч с делегатами из Франции и Великобритании до того, как переговоры по ядерной сделке будут возобновлены. В публичном видеообращении он указал, что «Иран жаждет снятия санкций в обмен на ничего», и призвал мировое сообщество не поддаваться на «ядерный шантаж» Тегерана. Как сообщается, Лапид также намерен встретиться с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

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