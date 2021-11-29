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Молодая вдова Градского «почернела от горя» после внезапной смерти мужа

  /   Обновлено: 29 ноября 2021 17:35
Шоу-бизнес
Молодая вдова Градского «почернела от горя» после внезапной смерти мужа
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Москва, 29 ноября. Молодая вдова певца и композитора Александра Градского, актриса Марина Коташенко, очень тяжело переживает уход из жизни любимого мужа. Об этом рассказала певица и актриса Анна Калашникова.

По словам артистки, внезапная смерть супруга стала большим ударом для его последней жены. Калашникова пояснила в разговоре с «Собеседником», что Коташенко всегда была за Градским как за каменной стеной.

«Ей сейчас очень трудно: она постоянно плачет, находится на грани нервного срыва. Мне сказали, что даже успокоительные мало помогают. Близкие очень переживают за ее состояние. Она буквально почернела от горя», — поделилась актриса.

Молодая вдова Градского «почернела от горя» после внезапной смерти мужа
кадр из фильма «Практика» /

Как считает певица, вдове композитора в ее непростой ситуации поможет только время. Калашникова напомнила, что Коташенко осталась одна с двумя маленькими детьми, причем младшему ребенку всего три года. Артистка надеется, что друзья музыканта не бросят его жену.

Напомним, Александр Градский скончался 28 ноября от инфаркта головного мозга. Коташенко долгое время не была законной женой певца, несмотря на общих детей. Однако СМИ выяснили, что композитор успел заключить брак с молодой возлюбленной незадолго до смерти.

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Все новости / Шоу-бизнес / Молодая вдова Градского «почернела от горя» после внезапной смерти мужа
градский композитор коташенко Калашникова
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