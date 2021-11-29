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Медведев: кризис на границе Польши и Белоруссии может иметь глобальные последствия

  /   Обновлено: 29 ноября 2021 17:34
Политика
Медведев: кризис на границе Польши и Белоруссии может иметь глобальные последствия
youtube.com  /  Prt Scr / Правительство России

Москва, 29 ноября. Сложившаяся на границе Польши и Белоруссии ситуация с мигрантами может привести к последствиям глобального масштаба. Об этом заявил замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Миграционный кризис у восточных границ ЕС — один из самых серьезных в Европе, и его последствия могут затронуть не только непосредственно связанные с этим страны, но и весь мир. Об этом экс-президент заявил в ходе совещания о проблемах реализации миграционной политики РФ и задачах по повышению ее эффективности.

«Настоящая миграционная драма разыгралась на границе между Белоруссией и Польшей. Это без преувеличения один из самых тяжелых миграционных кризисов в Европе, который может иметь глобальные последствия, причем отсроченные последствия, которые в настоящий момент даже трудно предсказать», — подчеркнул Дмитрий Медведев.

Истерия вокруг миграционного кризиса на границе Белоруссии и ЕС искусственно нагнетается со стороны Украины. Об этом заявил госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович.

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