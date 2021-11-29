Как коммунальщики Петербурга опять оказались не готовы к зиме

(ул. Гастелло, 28)
С приходом циклона «Бенедикт» 29 ноября улицы многих районов Санкт-Петербурга опять оказались никому не нужны и с каждой минутой все больше заносятся снегом. Традиционно коммунальщики то ли из-за нехватки техники и рабочей силы, то ли из-за халатного отношения, а возможно, и того и другого, занимаются уборкой центра Северной столицы. Видимо, расчищаются именно те места, где бывает высокое начальство, а если из окна предоставленного на деньги налогоплательщиков служебного автомобиля с личным шофером улицы выглядят убранными, то и заботиться вроде как больше и не о чем.
(Метро «Василеостровская»)
(проспект Тореза, 9)
О том, что циклон «Бенедикт» несет в Петербург большое количество снега, синоптики предупреждали заранее. Впрочем, у Александра Беглова, по всей видимости, не нашлось времени для того, чтобы проконтролировать, какие выводы коммунальщики сделали после недавнего снегопада и как готовятся к встрече нового. В итоге пока губернатор рапортует о полной готовности Санкт-Петербурга к началу зимы, уже в эти осенние дни горожане разных районов Северной столицы остаются один на один с наметенными сугробами и слякотью.
(ул. Маяковского, 12)
Между тем, в 2019 году, тогда еще врио губернатора Александр Беглов выводил на уборку снега петербургских чиновников и работников бюджетных учреждений. Именно в ту пору он напутствовал местные власти: «Или мы уберем снег, или снег уберет нас». Можно долго гадать о том, что именно он имел в виду под этими словами. Однако складывается впечатление, что теперь уже действующему губернатору не мешало бы вспомнить свои же собственные слова двухлетней давности.
(ул. Политехническая, 21)
Ранее стало известно, что власти Петербурга вместо уборки снега распыляют на улицах города химикаты. Отмечается, что использование наносящих вред обуви и шинам машин реагентов предусмотрено в случаях, когда бороться с гололедом механическим путем уже невозможно.