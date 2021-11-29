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Как коммунальщики Петербурга опять оказались не готовы к зиме

Общество
Как коммунальщики Петербурга опять оказались не готовы к зиме
Федеральное агентство новостей  / 

(ул. Гастелло, 28)

С приходом циклона «Бенедикт» 29 ноября улицы многих районов Санкт-Петербурга опять оказались никому не нужны и с каждой минутой все больше заносятся снегом. Традиционно коммунальщики то ли из-за нехватки техники и рабочей силы, то ли из-за халатного отношения, а возможно, и того и другого, занимаются уборкой центра Северной столицы. Видимо, расчищаются именно те места, где бывает высокое начальство, а если из окна предоставленного на деньги налогоплательщиков служебного автомобиля с личным шофером улицы выглядят убранными, то и заботиться вроде как больше и не о чем.

Как коммунальщики Петербурга опять оказались не готовы к зиме
Федеральное агентство новостей /

(Метро «Василеостровская»)

Как коммунальщики Петербурга опять оказались не готовы к зиме
Федеральное агентство новостей /

(проспект Тореза, 9)

О том, что циклон «Бенедикт» несет в Петербург большое количество снега, синоптики предупреждали заранее. Впрочем, у Александра Беглова, по всей видимости, не нашлось времени для того, чтобы проконтролировать, какие выводы коммунальщики сделали после недавнего снегопада и как готовятся к встрече нового. В итоге пока губернатор рапортует о полной готовности Санкт-Петербурга к началу зимы, уже в эти осенние дни горожане разных районов Северной столицы остаются один на один с наметенными сугробами и слякотью.

Как коммунальщики Петербурга опять оказались не готовы к зиме
Федеральное агентство новостей /

(ул. Маяковского, 12)

Между тем, в 2019 году, тогда еще врио губернатора Александр Беглов выводил на уборку снега петербургских чиновников и работников бюджетных учреждений. Именно в ту пору он напутствовал местные власти: «Или мы уберем снег, или снег уберет нас». Можно долго гадать о том, что именно он имел в виду под этими словами. Однако складывается впечатление, что теперь уже действующему губернатору не мешало бы вспомнить свои же собственные слова двухлетней давности.

Как коммунальщики Петербурга опять оказались не готовы к зиме
Федеральное агентство новостей /

(ул. Политехническая, 21)

Ранее стало известно, что власти Петербурга вместо уборки снега распыляют на улицах города химикаты. Отмечается, что использование наносящих вред обуви и шинам машин реагентов предусмотрено в случаях, когда бороться с гололедом механическим путем уже невозможно.

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Все новости / Общество / Как коммунальщики Петербурга опять оказались не готовы к зиме
петербург беглов уборка снега
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