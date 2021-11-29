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Сыгравший в фильме «Крокодил Данди» актер Дэвид Галпилил скончался на 69-м году жизни

  /   Обновлено: 29 ноября 2021 17:29
Общество
Сыгравший в фильме «Крокодил Данди» актер Дэвид Галпилил скончался на 69-м году жизни
pixabay.com

Аделаида, 29 ноября. Известный австралийский актер и этнический абориген народности йолнгу Дэвид Галпилил ушел из жизни в 68 лет. С 2017 года он боролся с раком легких, сообщает The Sun.

Свою творческую карьеру Галпилил начал в 1971 году. Всемирную известность артист получил после выхода «Данди по прозвищу «Крокодил», в котором он исполнил роль Невилла. Среди других популярных кинокартин с его участием — «Обход», «Последняя волна», «Австралия», «Клетка для кроликов», «Земля Чарли» и прочие. В 2021 году состоялась премьера документального фильма о его жизни «Меня зовут Галпилил».

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