Певец Юрий Лоза призвал запретить артистам в России хвастаться богатством

Российские артисты не должны выпячивать свое богатство. Таким мнением поделился в беседе с ФАН певец, композитор Юрий Лоза. Так он прокомментировал сообщение, что власти Китая собираются запретить знаменитостям размещать в интернете информацию, которая пропагандирует культуру излишнего потребления.

«У нас же было это при Советском Союзе! Может быть, это было не настолько гласно, но тем не менее было не принято хвастаться», — сообщил певец.

Юрий Лоза также добавил, что в том или ином виде подобный запрет существует во многих странах.

«Когда мой сын устроился на работу в оперу в Цюрихе, ему сказали, чтобы он не приходил в слишком вызывающей одежде, поскольку русские к этому склонны. Пояснили, что в обществе негативно относятся к тем, кто демонстрирует свое богатство. Не богатством красен человек, а интеллектом. И в Швейцарии, и в Китае, и в России должно быть такое ограничение, чтобы не раскалывать общество. Оно должно быть более однородным. Такое чувство, как зависть, никто не отменял», — пояснил собеседник ФАН.

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В завершение он привел конкретный пример, какую реакцию может вызывать кичливость звезд шоу-бизнеса.

«Неужели деятельность артиста тяжелее труда шахтера? Конечно, нет. Артист не должен показывать, что он зарабатывает в сотни раз больше. Любой шахтер задумается о том, что они горбатятся по 12 часов под землей, гибнут и получают копейки, а какая-то медийная личность, которая, по мнению шахтера, ничего не делает, позволяет себе так жировать и вдобавок нагло демонстрировать это», — подытожил композитор.

Ранее Юрий Лоза в беседе с ФАН оценил политические амбиции певицы Ольги Бузовой. По его мнению, она не способна освоить Конституцию России.