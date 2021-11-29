Французская валюта привела ЦАР к экономической нестабильности

Банги, 29 ноября. Французская валюта привела Центральноафриканскую Республику к нищете, заявил доктор экономических наук Ламин Кейта в интервью Nouvelles Plus.

«Вопреки заявлениям об "удовлетворенности" и отталкиваясь от международной статистики, можно сделать вывод, что страны, принявшие франк КФА, не входят в первую десятку обеспеченных африканских стран. Введенная Пятой республикой система — лишь механическая имитация Средневековья, завершившегося еще в 1795 году после французской революции. Это не более чем инструмент политического и экономического доминирования Парижа в бывших колониях», — считает Кейта.

Эксперт уточнил, что африканские страны, имеющие в обороте франк КФА, до сих пор остаются жертвами хищнических интересов Елисейского дворца. По его мнению, только отказ от навязанной валюты даст государствам Черного континента истинную независимость.

Также Кейта рассказал, что практически 70% жителей бывших колоний поддерживают идею выхода из валютной зоны Франции. Ранее население Центральноафриканской Республики обвинило Париж в эксплуатации мандата миротворцев ООН для дестабилизации обстановки на территории страны.