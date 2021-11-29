Банги, 29 ноября. Сотрудники многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСКА) придумали новый способ пособничества боевикам, сообщает Revue Centrafricaine. Журналисты привели в пример недавний инцидент в деревне Сидо, где камерунские миротворцы без сопротивления сдали вооружение радикалам.

«Это хорошо организованный план "голубых касок", которым поручено снабжать преступников боеприпасами и автоматами, чтобы те совершали массовые убийства мирных лиц. Это нужно для оправдания присутствия МИНУСКА в Центральноафриканской Республике», — говорится в материале.

Корреспонденты уверены, что миротворцы намеренно позволили боевикам разоружить их, чтобы под видом ограбления передать им ящики с патронами и тяжелые пулеметы. На эту уловку «голубые каски» пошли после того, как российские специалисты помогли местным вооруженным силам и таможенникам значительно улучшить качество досмотра поступающих грузов и контроль за границами государства:

«Все пути снабжения боевиков отслеживаются национальной армией и союзниками. МИНУСКА выбрала стратегию с "разоружением", чтобы всех обмануть. Камерунцы вернулись на базу в Маркунду с голыми руками. Что сделают миротворцы в следующий раз?»

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

Ранее ФАН сообщал, что около 15 радикалов спокойно зашли на территорию деревни Сидо, окружили транспорт ООН и приказали «голубым каскам» отдать им разнокалиберное вооружение. Сотрудники МИНУСКА без какого-либо сопротивления подчинились боевикам, после чего вернулись на базу целые и невредимые.