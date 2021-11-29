Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 ноября 20:01
19:57
Общество
Жители села остались без автобуса: власти отменили единственный транспорт до Перми
19:55
Общество
Жители Саранска задолжали за тепло и горячую воду 900 млн рублей
19:51
Весь мир
Ливийцы осудили Избирком за недопуск Каддафи-младшего на президентские выборы
19:48
Общество
Правозащитники ФБР доказали халатность офицеров американской полиции
19:48
Происшествия
«Можно было спасти»: отец умершего в Балакове школьника раскрыл подробности трагедии
19:43
Общество
Бизнесмен Штукатуров назвал причины неудачи московского ресторанного бизнеса в Крыму
19:41
Общество
Первый случай заражения омикрон-штаммом COVID-19 выявили в Испании
19:38
Весь мир
Тысячи граждан Боливии собрались в столице страны в знак поддержки президента Арсе
19:37
Экономика
«Газпром» планирует сохранить экспорт топлива на уровне не ниже показателя 2021 года
19:35
Весь мир
Мэр турецкого города Болу оказался в центре скандала из-за ксенофобии
Все новости

Помогите петербуржцам найти коммунальные службы: Северную столицу накрыло снегом

  /   Обновлено: 29 ноября 2021 19:35
Общество
Помогите петербуржцам найти коммунальные службы: Северную столицу накрыло снегом
Федеральное агентство новостей  / 

(ул. Наличная, 42)

Вечером 29 ноября в Петербург пришел циклон «Бенедикт», высота снежного покрова в городе может превысить 10 сантиметров, а ночью ожидается сильная метель.

Зима еще не успела наступить, как Санкт-Петербург уже оказался окутан снегом. Все бы ничего, если бы коммунальные службы Северной столицы вовремя принялись за работу.

Помогите петербуржцам найти коммунальные службы: Северную столицу накрыло снегом
Prt Scr vk.com /

«Зима пришла, а техника водит хороводы вокруг колонны на Дворцовой. Немного странный вид уборки — сбрасывать снег на полосу для обгона. Где уборка? Намеренное загрязнение», — жалуются петербуржцы.

Еще в октябре администрация города заявляла, что Петербург полностью готов к зиме. Как сообщила пресс-служба Александра Беглова, за очистку улиц в ближайшие месяцы будут отвечать 1756 единиц спецтехники восьми дорожных предприятий. В случае дополнительной нагрузки Смольный подготовил резервные силы, но на деле ситуация складывается по-другому.

Помогите петербуржцам найти коммунальные службы: Северную столицу накрыло снегом
Федеральное агентство новостей /

(Шоссе Революции, 9)

«Зима как всегда пришла неожиданно», — вспоминают старую шутку горожане.

Помогите петербуржцам найти коммунальные службы: Северную столицу накрыло снегом
Prt Scr vk.com /

28 ноября Петербург накрыл сильный снег, который продлился до самого вечера. Жители города в социальных сетях из разных районов отправляли фотографии с неочищенными от снега улицами. Мимо автолюбителей снегопад тоже не прошел стороной. Из-за отсутствия коммунальных служб на дорогах происходили аварии, которые впоследствии приводили к девятибалльным пробкам.

Помогите петербуржцам найти коммунальные службы: Северную столицу накрыло снегом
Prt Scr vk.com /

«Неужели так сложно дать чуть больше дворников и снегоуборочной техники по районам», — недоумевают пользователи.

Тротуары и даже проезжая часть по сей день остаются неочищенными от снега. Если где-то и замечена работа коммунальщиков, то она идет крайне медленными темпами. Кажется, что он скорее растает весной, чем будет убран с улиц.

Помогите петербуржцам найти коммунальные службы: Северную столицу накрыло снегом
Федеральное агентство новостей /

(ул. Хлопина, 3)

Помогите петербуржцам найти коммунальные службы: Северную столицу накрыло снегом
Prt Scr vk.com /

Ранее петербургский блогер, модель, бывшая участница «Дома-2» Екатерина Шарова заявила, что разочарована халатным отношением коммунальщиков и чиновников Петербурга к уборке снега. По ее мнению, основные причины того, что город как следует не убирается, — нехватка снегоуборочной техники, противогололедных материалов, а также штата сотрудников.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Помогите петербуржцам найти коммунальные службы: Северную столицу накрыло снегом
петербург смольный зима 2021
Комментировать