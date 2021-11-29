Помогите петербуржцам найти коммунальные службы: Северную столицу накрыло снегом

(ул. Наличная, 42)

Вечером 29 ноября в Петербург пришел циклон «Бенедикт», высота снежного покрова в городе может превысить 10 сантиметров, а ночью ожидается сильная метель.

Зима еще не успела наступить, как Санкт-Петербург уже оказался окутан снегом. Все бы ничего, если бы коммунальные службы Северной столицы вовремя принялись за работу.

Prt Scr vk.com /

«Зима пришла, а техника водит хороводы вокруг колонны на Дворцовой. Немного странный вид уборки — сбрасывать снег на полосу для обгона. Где уборка? Намеренное загрязнение», — жалуются петербуржцы.

Еще в октябре администрация города заявляла, что Петербург полностью готов к зиме. Как сообщила пресс-служба Александра Беглова, за очистку улиц в ближайшие месяцы будут отвечать 1756 единиц спецтехники восьми дорожных предприятий. В случае дополнительной нагрузки Смольный подготовил резервные силы, но на деле ситуация складывается по-другому.

Федеральное агентство новостей /

(Шоссе Революции, 9)

«Зима как всегда пришла неожиданно», — вспоминают старую шутку горожане.

Prt Scr vk.com /

28 ноября Петербург накрыл сильный снег, который продлился до самого вечера. Жители города в социальных сетях из разных районов отправляли фотографии с неочищенными от снега улицами. Мимо автолюбителей снегопад тоже не прошел стороной. Из-за отсутствия коммунальных служб на дорогах происходили аварии, которые впоследствии приводили к девятибалльным пробкам.

Prt Scr vk.com /

«Неужели так сложно дать чуть больше дворников и снегоуборочной техники по районам», — недоумевают пользователи.

Тротуары и даже проезжая часть по сей день остаются неочищенными от снега. Если где-то и замечена работа коммунальщиков, то она идет крайне медленными темпами. Кажется, что он скорее растает весной, чем будет убран с улиц.

Федеральное агентство новостей /

(ул. Хлопина, 3)

Prt Scr vk.com /

Ранее петербургский блогер, модель, бывшая участница «Дома-2» Екатерина Шарова заявила, что разочарована халатным отношением коммунальщиков и чиновников Петербурга к уборке снега. По ее мнению, основные причины того, что город как следует не убирается, — нехватка снегоуборочной техники, противогололедных материалов, а также штата сотрудников.