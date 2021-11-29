Более 80% россиян считают себя счастливыми

Москва, 29 ноября. Большинство россиян могут назвать себя счастливыми. Среди опрошенных 84% респондентов удовлетворены жизнью, сообщил ВЦИОМ.

Исследование проводился среди 1600 человек возрастом от 18 лет. Оказалось, что 84% опрошенных счастливы, и лишь 14% респондентов призналось в том, что они несчастливы.

Поводы для удовлетворенности жизнью разнятся. Так, 29% россиян счастливы потому, что живы и здоровы их близкие. Наличие семьи делает счастливыми 27% россиян, дети являются причиной счастья 22% опрошенных, а 21% радуется общей удовлетворенности жизнью.

Что касается причин несчастья, то среди них называют, к примеру, неудовлетворительное положение дел в стране и нехватку денег. Такому мнения придерживаются 8% и 7% россиян соответственно.

К числу главных ценностей россиян относится и здоровье. В прошлом опросе холдинга «Ромир» 41% респондентов назвали именно хорошее самочувствие главной ценностью в жизни.