Политолог Лизан назвал истинную причину лидерства Украины в списке вымирающих стран

Киев, 29 ноября. В ООН признали Украину лидером по вымиранию населения. В ближайшие года эксперты прогнозируют резкое сокращение численности.

Когда-то давно Украина считалась житницей, обладающей четвертью площадей черноземов в мире. Производила до 40% различных видов сельхозпродукции. От «аграрной сверхдержавы» остались одни воспоминания. Страна ничего не производит. Плодородные черноземы пущены с молотка. Украина за короткий срок превратилась в одну из беднейших стран. При нынешних темпах экономического развития «Незалежной» понадобится 100 лет, чтобы выйти на уровень развитых европейских стран. Помимо тотального обнищания, Украина признана лидером по вымиранию населения.

«Низкий коэффициент рождаемости, высокий уровень смертности и постоянное увеличение масштабов миграции — это не причины, а следствия. Главная же причина заключается в неэффективной экономической модели», — рассказал о причинах резкого сокращения населения политолог, экономист Иван Лизан.

Политолог уверен, Украина стала стремительно катиться вниз еще до майданных событий. Все началось в 1991 году, когда украинские элиты сознательно решили стать частью капиталистического мира и приняли решение строить олигархическую республику. Олигархические кланы сформировались очень быстро. Прошло тридцать лет, а они до сих пор задают вектор местной политике.

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«С тех пор на Украине сильно падает рождаемость и увеличивается смертность», — считает Лизан.

На кон были поставлены многомиллиардные офшоры и миллионы украинцев. Олигархи выбрали офшоры. А дальше прошли две цветные революции. По указке Запада в стране уничтожили индустриальное производство.

«В индустриальных государствах не бывает голода. Ведь всегда есть возможность произвести дорогую машину и продать ее. В аграрной стране основной источник заработка — вывоз зерна за рубеж, поэтому голод — явление нередкое. При такой модели экономики к 2050 году на Украине останется всего 30 миллионов или меньше», — обратил внимание политолог.

Последняя перепись населения проходила в 2001 году. Тогда население Украины составляло 41 миллион. Сейчас эта цифра сократилась в разы. Причина — высокий уровень смертности и миграция.

В ООН спрогнозировали, что к концу столетия численность населения Украины может снизиться на 68% и составить 17 миллионов человек.

Политолог Ростислав Ищенко считает, что на сегодняшний день численность украинского населения составляет 30 миллионов человек, часть украинцев находится за пределами страны.