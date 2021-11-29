Автоэксперт Васильев дал совет по быстрому прогреву двигателя машины

Москва, 29 ноября. Самый быстрый прогрев двигателя с точки зрения физики дает высокооктановый бензин. Он медленнее горит и при этом дольше толкает поршень, что отдает стенкам цилиндров больше тепла, чем другие марки. Об этом рассказал «Российской газете» автоэксперт Егор Васильев.

Однако в реальности разницы в теплотворной способности между марками АИ-92 и АИ-100 практически нет.

«Да и вообще обычно с прогревом бензиновых моторов никогда не возникает проблем, если за бортом не -70 градусов Цельсия. Качественный бензин, соответствующий требованиям автопроизводителя, правильное масло и антифриз — рецепт быстрого прогрева бензинового двигателя практически в любых условиях», — отметил Васильев.

Он подчеркнул, что октановое число должно соответствовать степени сжатия силового агрегата. Следовательно, особого смысла заливать условный 100-й бензин в автомобиль с мотором, рассчитанным на 92-й, нет.

Водителей ранее предостерегли от приобретения незамерзайки «на обочине». Единственным способом избежать подделки является выбор правильного места для покупки.