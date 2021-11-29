Актриса Марина Коташенко стала законной женой Градского незадолго до его смерти

Москва, 29 ноября. Народный артист России Александр Градский за месяц до смерти женился на своей третьей избраннице Марине Коташенко, которая родила ему двоих сыновей.

Последние 17 лет уроженка Украины Марина Коташенко была спутницей Градского. В их семье царили мир и согласие, но артист почему-то не спешил в ЗАГС. Против женитьбы был сам музыкант, поскольку считал, что дает любимой женщине и детям все необходимое. Однако ситуация изменилась осенью, когда Градский перенес коронавирус.

Исполнитель понимал, что в случае его смерти Коташенко может оказаться в неприятном положении. Едва ли ей удастся выиграть суд за наследство. В итоге он согласился узаконить брак с красавицей-блондинкой. Теперь женщина может претендовать на имущество покойного мужа, имея на то все основания, пишет «МК».

Градский скончался 28 ноября в результате инфаркта головного мозга. Артиста могут похоронить на Ваганьковском кладбище, где покоятся многие российские звезды.