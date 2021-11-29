Москва, 29 ноября. Москва и Пекин за девять месяцев текущего года провели торговые сделки на сумму в 98,9 млрд долларов. Это почти на 25% больше показателя за аналогичный период 2019 года, отметил главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин.

РФ и Китай имеют возможность для развития взаимных расчетов в национальных валютах, а товарооборот помогает укрепить платежные балансы, приводят «Известия» слова Сечина, который выступил на открытии III Российско-китайского энергетического бизнес-форума (РКЭБФ).

Две страны уже смогли достичь исторических успехов в развитии всеобъемлющего сотрудничества. Сейчас стоит задача по увеличению объема взаимной торговли к 2024 году до 200 млрд долларов, добавил он.

В Москве 8–9 февраля состоится предпринимательский форум-выставка по бизнесу с Китаем China Business Forum 2021. Темой станут новые инструменты предпринимательства в эпоху цифровизации, сообщает «ФедералПресс».

Между тем издание The Sun констатировало, что союзные отношения РФ и Китая в военной сфере могут обернуться катастрофическими последствиями для Запада.