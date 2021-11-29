Жителей Хакасии предупредили о профилактическом отключении телевещания в декабре

Абакан, 29 ноября. На декабрь в Хакасии запланированы плановые профилактические работы с телевещательным оборудованием.

В связи с этим жителей предупредили о грядущих кратковременных приостановках декабрьских телетрансляций по 20 цифровым эфирным телеканалам, сообщает «Хакасия». Отмечается, что время отключений уже согласовано с редакциями телеканалов. Отключения планируется проводить в моменты отсутствия в эфире важных новостей и рейтинговых программ.

С подробным графиком проведения профилактических работ жителям рекомендовано ознакомиться на сайте смотрицифру.рф в разделе «Кратковременные отключения теле- и радиосигнала», а также в мобильном приложении «Телегид» во вкладке «Вещание».

Ранее ФАН сообщал о том, что в Петербурге городская жилищная инспекция напомнила жителям об обязательности оплаты коммунальных услуг за телевидение. Это касается и не имеющих телевизоров, так как оборудование для приема телевизионного сигнала является частью общедомового имущества.