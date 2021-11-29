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Экс-комбриг «Востока» Ходаковский обвинил Киев в подготовке к наступлению ВСУ в Донбассе

Армия
Экс-комбриг «Востока» Ходаковский обвинил Киев в подготовке к наступлению ВСУ в Донбассе
Народные новости  /  Георгий Медведев

Донецк, 29 ноября. Очередная волна мобилизации на Украине свидетельствует о желании Киева решить внутренние проблемы с помощью «маленькой победоносной войны» в Донбассе. Об этом заявил экс-комбриг донецкого батальона «Восток» Александр Ходаковский.

По его словам, обострение ситуации в Донбассе ситуации равносильно открытию ящика Пандоры. При этом необдуманные действия Киева обернутся непредсказуемыми последствиями.

«Как говорят многие, в том числе и я — внутренние проблемы так и тянет решить при помощи маленькой победоносной войны. Но при нынешней ситуации это равносильно открытию ящика Пандоры - последствия спрогнозировать можно, но предотвратить невозможно», — написал Ходаковский в своем Telegram-канале.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Вооруженные силы Украины ведут наступательные действия в некоторых районах Донбасса. Кроме того, российская сторона получает информацию об использовании украинскими военными запрещенных Минскими соглашениями вооружений, которые Киеву поставляют страны НАТО.

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украина Киев днр донбасс донецк
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