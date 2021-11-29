Реабилитационный центр опубликовал кадры выпуска тигрицы дикую природу в Приморье

Самка тигра по кличке Амба провела в центре «Амурский тигр» восемь месяцев. Хищница прошла ветеринарное обследование и получила необходимое лечение и реабилитацию.

Ранее тигрица вела себя агрессивно и держала в напряжении жителей Хасанского района. Люди жаловались, что животное подходит близко к частным домам и нападает на собак. По поручению министерства лесного и охотничьего хозяйства Приморья, конфликтное животное отловили и поместили в центр.

26 ноября организация опубликовала кадры возвращения Амбы в тайгу. Само мероприятие прошло в канун Международного дня тигра в рамках программы восстановления утраченной группировки этих редких хищников в Амурской области.