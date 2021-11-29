Россия передала ВВС Мали четыре вертолета Ми-171

Бамако, 29 ноября. Вооруженные силы Мали (FAM) получили от России четыре военно-транспортных вертолета Ми-171. Об этом сообщили в официальном Twitter-аккаунте сотрудники посольства РФ в Мали и Нигере.

????26 ноября состоялась официальная церемония передачи четырёх российских военно-транспортных вертолётов Ми-171 в состав Вооружённых сил Республики Мали с участием президента переходного периода А.Гойты и премьер-министра Ш.Майги. ???????????????? pic.twitter.com/IbkGDJb0rJ — Посольство России в Мали и Нигере (@ambassade_russe) November 29, 2021

В церемонии передачи авиации приняли участие президент переходного периода Ассими Гоита и премьер-министр Мали Шогель Кокалла Маига. Вертолеты модели Ми-171 являются одним из самых популярных образцов. С момента ввода в эксплуатацию их поставили более чем в 100 государств и выпустили около 15 000 экземпляров.

Отличительной чертой отправленной в Мали техники стала топливная система без расходного бака и огненепроницаемые стальные капоты, обеспечивающие хорошую противопожарную защиту.

Ранее российский транспортный самолет Ан-124 доставил в африканскую республику крупную партию военного груза. Большую часть контейнеров заняли патроны калибра 7,62.

Боеприпасы — одна из частей военной поддержки, которую Москва оказывает Бамако для борьбы с распространением террористической угрозы в регионе.