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Представители сообщества веганов призвали отказаться от употребления рыбы и морепродуктов

  /   Обновлено: 29 ноября 2021 16:58
Общество
Представители сообщества веганов призвали отказаться от употребления рыбы и морепродуктов
vesti.dp.ua

Гонконг, 29 ноября. Употребление рыбы и морепродуктов повышает степень негативного антропогенного воздействия на Землю. Представители общества веганов опубликовали еще несколько веских причин в издании Green Queen.

В рыбной промышленности часто используют детский труд, передает Planet Today. Продовольственная и сельскохозяйственная Организация объединенных наций сообщила, что две трети детей заняты сельскохозяйственным трудом во всех странах. Рыбная сфера не стала исключением. Дети занимаются ловлей морепродуктов и ремонтом сетей.

Еще одной проблемой является рабский труд. Это острая проблема для стран Юго-Восточной Азии. К тому же, рыба и морепродукты зачастую загрязнены химическими отходами. При выращивании рыбы зачастую используют антибиотики, которые приводят к появлению более резистентных микробов.

Рыбы северных морей являются источником полезных для организма витаминов и антиоксидантов. Диетолог, нутрициолог Надежда Цапкина перечислила виды самых полезных рыб.

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рыба морепродукты веганство
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