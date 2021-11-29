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Саакашвили заявил о двойном отказе от кресла премьера Украины из-за любви к Грузии

Политика
Саакашвили заявил о двойном отказе от кресла премьера Украины из-за любви к Грузии
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Тбилиси, 29 ноября. Бывший президент Украины Петр Порошенко дважды предлагал грузинскому политику Михаилу Саакашвили стать премьером страны. Об этом сообщил экс-лидер Грузии во время судебного заседания.

По словам политика, он отверг предложение главы украинского государства, чтобы вернуться на родину, которую он «любит до сумасшествия», передает «Интерфакс-Украина».

«На Украине у меня было все: и ведущая позиция, и благоустроенный быт. На Украине мне дважды предлагали при президенте Порошенко занять должность премьер-министра, но я отказался», — заявил Саакашвили.

Как стало известно ранее, бывшего президента Грузии привезли в суд для разбирательства по делу о жестоком разгоне митинга.

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украина саакашвили грузия
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