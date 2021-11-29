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Житель Улан-Удэ рассказал о сауне с БДСМ-комнатой в спорткомплексе

Общество
Житель Улан-Удэ рассказал о сауне с БДСМ-комнатой в спорткомплексе
Prt Scr ren.tv  /  REN TV

Улан-Удэ, 29 ноября. Бурятский режиссер Артем Бурлов заявил, что в культурно-спортивном комплексе Улан-Удэ работает БДСМ-комната. Здание принадлежит мэрии города.

Глава Союза кинематографистов Бурятии Артем Бурлов ранее опубликовал в соцсетях видео, на котором общается с администратором сауны. Он узнал стоимость интимных услуг, оказываемых в цокольном этаже здания. Здесь же находятся детская школа искусств, несколько спортивных секций и школа актерского мастерства.

«Я это снял на скрытую камеру и выложил. После чего журналисты начали продолжать расследование и увидели в этой сауне в различных интернет-группах предложение посетить их «красную комнату». Вот таким образом стало известно, что это БДСМ-комната», — поделился Бурлов с РЕН ТВ.

Мэрия с 26 ноября проводит проверку по данному факту, сообщил режиссер. Предварительное расследование ведут правоохранительные органы. Ситуацию также прокомментировал руководитель культурно-спортивного комплекса Юрий Сибиряков. По его словам, с организатором оказания секс-услуг договор аренды был расторгнут.

Ранее бурятские полицейские изъяли у браконьеров почти тонну омуля, общий ущерб составил порядка 13 млн рублей.. Злоумышленники давно занимались незаконной ловлей рыбы.

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