Страница Содружества офицеров за международную безопасность «ВКонтакте» получила отметку верификации

Москва, 29 ноября. Публичная страница Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) в социальной сети «ВКонтакте» получила отметку верификации.

«Содружество офицеров за международную безопасность (СОМБ) благодарит администрацию социальной сети ВК за верификацию нашей публичной страницы! Это очень важно, потому что здесь мы публикуем официальную информацию о деятельности представителей России в ЦАР. Мы всегда ведем свою деятельность открыто, чтобы избегать спекуляций и защищаться от провокаций», — указано в публикации сообщества.

Отметка о верификации является доказательством достоверности информации, публикуемой на официальной странице СОМБ, а также помогает избежать клонирования сообщества злоумышленниками с целью дальнейшего распространения фейков под видом первоисточника.

Ранее глава Содружества офицеров за международную безопасность Александр Иванов сообщил о подготовке заявления о возбуждении уголовного дела в отношении членов Европарламента, оклеветавших российских инструкторов.