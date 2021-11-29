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Рогозин сообщил, что на МКС будут выращиваться растения для нужд землян

Общество
Рогозин сообщил, что на МКС будут выращиваться растения для нужд землян
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 29 ноября. Теперь на Международной космической станции будут выращиваться улучшенные сорта растений, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

В космосе будут выращивать виноград, пшеницу, рожь и ячмень, заметил глава Роскосмоса. Затем эти растения будут возвращены на Землю.

«Не для космонавтов это делается, а для землян. Чтобы излечить или сделать растения более устойчивым к различного рода насекомым, инфекциям и так далее», — добавил Рогозин.

Предыдущие эксперименты, поясняет чиновник, проводились ради космонавтов. Овощи выращивались, например, для того, чтобы разнообразить рацион экипажа космической станции.

Рогозин любит отвечать на вопросы журналистов. Недавно во время форума «Новое знание» он достаточно лаконично прокомментировал причину того, почему не стал космонавтом. «Жизнь по-другому сложилась», заявил глава Роскосмоса.

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