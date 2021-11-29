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«Городские луга» в Белгороде завоевали национальную ландшафтную премию
Общество
«Городские луга» в Белгороде завоевали национальную ландшафтную премию
wikipedia.org  /  Alexxx1979 / CC BY-SA 4.0

Белгород, 29 ноября. Сразу три белгородских проекта стали лауреатами XII Российской национальной премии по ландшафтной архитектуре.

Жюри национальной премии по ландшафтной архитектуре признало проект «Городские луга» в Белгороде победителем в номинации «Лучшее комплексное оформление городской территории», сообщает «Бел.ru». Отмечается, что данный проект касается благоустройства участка от остановки «Родина» до развязки Богданка — улица Красноармейская и тоннеля между парком Победы и главным корпусом НИУ «БелГУ».

Серебряные дипломы были вручены белгородцам за проект благоустройства внутреннего дворика краеведческого музея и набережной реки Оскол в Старом Осколе. Эти проекты отмечены в номинациях за лучшие нереализованные проекты. Разработала все три проекта Дирекция пространственного развития «10» под руководством Анны Гамурак.

Ранее ФАН сообщал, что на западе Москвы завершилось комплексное благоустройство Солнцевского проспекта. Там обновили дорожно-тропиночную сеть, для удобства жителей переустроили освещение и установили более 280 новых фонарей.

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проект премия благоустройство
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