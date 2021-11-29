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Спецпоказ российского фильма «Небо» о летчике Пешкове состоялся в сирийском Алеппо

Общество
Спецпоказ российского фильма «Небо» о летчике Пешкове состоялся в сирийском Алеппо
Фото съемочной группы фильма «Небо»

Алеппо, 29 ноября. В самом большом кинотеатре сирийского Алеппо прошел спецпоказ фильма «Небо» о подвиге российского военного летчика Олега Пешкова. Мероприятие состоялось по просьбе представителей русской общины Алеппо.

Картина о подвиге подполковника Олега Пешкова в Сирии основана на реальных событиях. Его бомбардировщик был сбит турецким истребителем в ноябре 2015 года.

На мероприятии присутствовали российские военнослужащие, а также представители местной русскоязычной молодежи. Перед началом показа состоялся урок мужества, в ходе которого собравшимся также рассказали о подвигах Романа Филиппова и Александра Прохоренко, воевавших с террористами в Сирии. Глава русской общины Алеппо Наталья Троцкая не смогла сдержать слезы, когда обратилась к военнослужащим в зале, передает телеканал «Звезда».

«Ребятушки мои, милые! Воины наши! У меня прямо к вам материнский крик — берегите себя!» — сказала она.

После финальных титров многие из присутствовавших уже не пытались скрывать эмоции. Среди собравшихся несколько поколений эмигрантов из СНГ. После окончания фильма военные и представители общины продолжили неформальное общение. В конце мероприятия было принято решение сделать такие встречи регулярными.

Стоит отметить, что созданная при поддержке Минобороны РФ кинолента «Небо» вышла в прокат 18 ноября 2021 года. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поручил включить фильм в перечень обязательных к просмотру в Вооруженных силах России.

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Сирия Алеппо пешков показ русская община фильм небо
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