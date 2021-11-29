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Владимир Путин поздравил президента ЦАР Туадера с Днем провозглашения республики

Весь мир
Владимир Путин поздравил президента ЦАР Туадера с Днем провозглашения республики
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 29 ноября. Президент России Владимир Путин поздравил центральноафриканского коллегу Фостен-Арканжа Туадера с Днем провозглашения республики.

Во время телефонного разговора глава ЦАР поблагодарил лидера РФ за разноплановую поддержку, оказываемую Москвой его стране. Кроме того, стороны обсудили борьбу региона с новой коронавирусной инфекцией и появившимся недавно штаммом «Омикрон».

«Подтвержден взаимный настрой на дальнейшее развитие сотрудничества, в частности в торгово-экономической и других областях. Затронут также ряд практических вопросов двусторонней повестки дня, включая подготовку профессиональных кадров ЦАР и противодействие коронавирусной инфекции», — сообщается на сайте президента РФ.

Бывшую колонию в составе французской экваториальной Африки Убанги-Шари впервые провозгласили Центральноафриканской Республикой 1 декабря 1958 года. С этого дня официальные власти государства ежегодно проводят накануне знакового дня пышные торжества.

Ранее в ЦАР провели репетицию парада, в котором приняли участие военнослужащие национальной армии (FACA), а также сотрудники полиции и жандармерии. Все они проходили обучение у российских инструкторов, которых на Западе регулярно причисляют к сотрудникам «ЧВК Вагнера».

Владимир Путин поздравил президента ЦАР Туадера с Днем провозглашения республики
Федеральное агентство новостей / Сергей Чемеков

Отечественные специалисты находятся в стране официально: с разрешения Совбеза ООН и по приглашению местного правительства. Благодаря консультативной поддержке россиян бойцам FACA удалось разбить основные силы конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» и зачистить страну от боевиков.

Помимо военнослужащих в параде примут участие студенты Университета Банги, чиновники различных министерств и департаментов, а также представители религиозных конфессий. Во время предстоящего торжества население ЦАР увидит марш, гонки на каноэ, футбольные и баскетбольные матчи, а также ряд других мероприятий.

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