Главные новости дня: 29 ноября

ФАН публикует дайджест событий 29 ноября.

Трое детей погибли по вине автомобилиста в ДТП со снегоуборочным поездом в Алтайском крае

На участке Среднесибирская — Усть-Тальменская в Алтайском крае произошла авария с участием машины и снегоуборочного поезда. Жертвами ДТП стали трое детей. По предварительной информации, управлявшая автомобилем учительница нарушила ПДД. Она выехала на железнодорожные пути, несмотря на запрещающий сигнал светофора и звуковую сигнализацию, что привело к столкновению со снегоуборочным поездом. Возбуждено уголовное дело.

Федеральное агентство новостей /

Беременная женщина экстренно госпитализирована после ДТП с автобусом в Подмосковье

Врачи оперативно доставили в больницу беременную пассажирку. Она пострадала в результате аварии. От полученных травм у 39-летней пациентки возникла угроза преждевременных родов. По последним данным, между деревнями Панино и Нестерово маршрутный автобус столкнулся с легковым автомобилем. Тяжелые травмы получили мужчина и женщина примерно 60 лет — они погибли.

Убийцей котенка в Челябинске оказалась 13-летняя школьница

Сотрудники полиции Челябинска установили личность живодера, жестоко убившего котенка — им оказалась 13-летняя школьница. В настоящий момент с девочкой-подростком работают сотрудники правоохранительных органов. Как выяснил ФАН, котенок с оторванной головой не первая жертва девочки-подростка.

Силовики оцепили дом в Коломне из-за привязанной к двери самодельной гранаты

К одному из многоэтажных домов в Коломне экстренно прибыли правоохранители. На первом этаже к ручке входной двери квартиры 68-летнего пенсионера злоумышленник прикрепил самодельное взрывное устройство. По внешнему виду оно напоминает кустарно сделанную гранату. Силовики оперативно эвакуировали 30 человек. Позже стало известно, что граната, которую неизвестные привязали к двери квартиры в подмосковной Коломне, оказалась муляжом.

В Калининграде из окна многоэтажки выпали 11-летняя девочка и ее отец

Из окна многоэтажного жилого дома в Калининграде выпали 11-летняя девочка и ее отец. ЧП случилось в доме №172 по улице Горького. Как стало известно ФАН, сначала из окна выпал ребенок, а следом — мужчина. Оба скончались. По сообщениям очевидцев, в квартире также находилась мать погибшей девочки. По некоторым данным, в семье мог произойти конфликт.

Известный советский режиссер Владимир Наумов скончался в 93 года

Global Look Press / Anatoly Lomokhov

Союз кинематографистов РФ подтвердил смерть 93-летнего Владимира Наумова. Он был известным в советское время режиссером. На его счету есть также роли в кино. Наумов снялся в пяти лентах, последняя из которых вышла в 2007 году.

Болельщики ЦСКА опубликовали заявление после массовых задержаний на «ВЭБ Арене»

Болельщики московского клуба ЦСКА выступили с заявлением после массовых задержаний, которые производились правоохранителями на стадионе «ВЭБ Арена». Фанатам армейцев не понравилось, как на этот инцидент отреагировал их любимый клуб. Болельщики назвали «выстрелом в спину» реакцию его руководства. Отметим, что всего после матча ЦСКА — «Зенит» был составлен 51 протокол об административных правонарушениях.

Создатель «Кота Леопольда» Романенко скончался в 72 года

Советский мультипликатор Константин Романенко умер в возрасте 72 лет. Он был одним из тех, благодаря кому появились мультфильмы про кота Леопольда. Накануне смерти он находился на даче вместе с сыном. Мультипликатору внезапно стало плохо, он потерял сознание. Приехавшие врачи зафиксировали его смерть. К летальному исходу привел разрыва аневризмы в мозге.

Путин освободил многодетные семьи от НДФЛ при продаже квартиры

Многодетные семьи больше не обязаны платить НДФЛ при продаже квартиры, если соблюдены необходимые условия. Соответствующий закон утвердил президент России Владимир Путин. Согласно документу, освобождаются от налога на доходы физических лиц средства, которые семья выручила от продажи квартиры. При этом у граждан должно быть не меньше двоих детей, а деньги следует направить на улучшение жилищных условий.

Актеру Евгению Миронову исполнилось 55 лет

politexpert.net / Аврора Зорина

Актер, сценарист, продюсер, художественный руководитель Государственного театра наций, народный артист РФ Евгений Миронов 29 ноября празднует 55-й день рождения. В беседе с ФАН он рассказал о том, как отмечает юбилей. По его словам, лучший способ для артиста провести праздник — работать над важным делом. Поэтому праздничному столу и атмосфере торжества он предпочел театральные подмостки и добросовестный труд с утра до самого вечера.