Главная новость этой недели — США собираются вычеркнуть «Революционные вооруженные силы Колумбии» (FARC) изо списка террористических организаций. Вместо них туда внесут военные структуры радикалов FARC, которые ведут вооруженную борьбу, невзирая на мирные соглашения 2016 года.

Правые силы в Колумбии не довольны таким поворотом. Крупнейшее ультраправое издание страны Semana начало целую кампанию против мира с FARC, пока обладающего скандальной славой министра обороны Диего Молано собираются вызвать в Сенат на слушания о его отставке.

Между тем на фронтах внутренней войны армия Колумбии сумела одержать несколько побед. Но это не смогло перечеркнуть неблагоприятного развития ситуации. Власть контролирует центр страны, но не пограничные департаменты. И с учетом роста численности вооруженного подполья, дестабилизация центра — лишь дело времени.

Telegram-канал «Пиночет печет печенье» рассказывает о военных проблемах колумбийских властей, которые могут привести к вооруженным боям в центральных городах страны.

Федеральное агентство новостей /

Война с FARC

Армию Колумбии в последнее время часто терпит поражения в войне с радикалами FARC, однако минувшую неделю можно назвать успешной для вооруженных сил.

26 ноября в муниципалитете Коринто (Каука) полиция и военные задержали трех боевиков из вооруженной структуры «Мобильная колонна Дагоберто Рамоса» (DRMC). Одной из задержанных оказалась Ана Брийид Туминья Уила по прозвищу «Клаудиа», руководитель подразделения МКДР в муниципалитете Тоторо (Каука).

Ее подозревают не только в вымогательстве и обложении данью местных торговцев, но также в систематическом сгоне крестьян с земли, похищениях и убийствах. В частности, Клаудиа участвовала в похищении двух иностранцев 29 января 2021 года в сельской местности муниципалитета Паэс (Каука). Заложники были освобождены после выплаты большого выкупа 29 марта и 21 августа соответственно.

Еще одним из задержанных оказался боевик под псевдонимом «Кевин». Он отвечал за разведку и планировал нападения DRMC на полицейские участки в муниципалитетах Коринто и Миранда.

Еще четыре боевика из числе «радикалов FARC» сдались 26 ноября колумбийский армии в департаменте Нариньо, на границе с Эквадором. Все они принадлежали к военной структуре «Мобильная колонна Франко Бенавидеса» (FBCM). Командование спецгруппы «Геркулес» заявило, что партизаны сдались, потому что хотели начать мирную жизнь.

Правдоподобное объяснение, однако, по данным военной разведки, «Колонна Франко Бенавидеса» в это время вела бои за контроль над территорией с другими структурами радикалов FARC — из «Блока Альфонсо Кано» и «Блока Оливера Синистерры». Так что бегство четырех боевиков в расположение армии, вероятно, объясняется проще — неудачей в противостоянии своим же «соратникам».

На этом хорошие новости для армии закончилась. Боестолкновения 27 ноября с радикалами FARC в пограничном с Венесуэлой департаменте Араука (муниципалитет Фортул), привели к гибели военнослужащего Себастьяна Кинтеро Веги.

Федеральное агентство новостей /

«Посылаю соболезнования семье и друзьям. Себастьян Кинтеро Вега убит при проведении операций по защите жителей Арауки. Об этом террористическом акте, нарушающем права человека, будет сообщено в компетентные органы», — написал у себя в Twitter генерал Хорхе Эдуардо Мора, координирующий действия армии и полиции в департаментах Араука, Касанаре, Вичада и Гуайния.

Un mensaje de condolencia a familiares y amigos del SLP. Sebastián Quintero Vega, asesinado mientras adelantaba operaciones para defender a los habitantes de #Arauca. Este acto terrorista que viola los DD.HH será denunciado ante las autoridades competentes. #HéroesPorSiempre pic.twitter.com/s1MBrqXpaD — Brigadier General Jorge Eduardo Mora López (@Ejercito_Div8) November 27, 2021

Если в центральных департаментах Колумбии, таких ак Антьокия, армии часто сопутствует удача, то в пограничных — Арауке, Кауке, Нариньо, Чоко, Касанаре, — радикалы FARC действуют более успешно. И весь вопрос в том, как быстро радикалам, численность которых постоянно растет, удастся дестабилизировать ситуацию в центре страны.

FARC больше не террористы?

США намерены вычеркнуть «Революционные вооруженные силы Колумбии» (FARC) из своего списка террористический организаций, в который ее внесли в 1997 году.

Можно предполагать, что администрация Байдена подгадала такое решение к пятилетию окончательного подписания мирных соглашений 2016 года. Однако власти США настаивают, что это сделано на основании ревизии деятельности бывших функционеров FARC и партии Comunes.

flickr.com / Sarah Sampsel

Такое решение позволит Вашингтону открыть финансирование программ реформ, которые были предусмотрены соглашением 2016 года и на которые у властей Колумбии хронически не хватает денег. Так США смогут взять под прямой контроль внутреннюю ситуацию в Колумбии до того, как правые политики окончательно разнесут страну, а левые радикалы сумеют захватить власть.

Отметим, что в то время как FARC выписали из террористов, взамен в список внесли «Новую Маркеталию» Ивана Маркеса и структуры Хентиля Дуарте — радикалов FARC, продолжающих вооруженную борьбу с властями.

Сенат против министра обороны

Колумбийский Сенат опять рассмотрит вопрос о доверии министру обороны Диего Молано. Нет, дело не в очередном международном скандале (на сей раз с Израилем) и поиске врагов за границей (в последний раз министр неудачно «нашел» Иран).

Сенатор-социалист Иван Сепеда подсчитал, что за четыре года из-за бомбовых ударов по лагерям FARC погибло 22 ребенка. Это много даже по колумбийским меркам.

Стоит вспомнить, что в судах особой юрисдикции (JEP), где рассматриваются дела в отношении FARC, вовлеченные в партизанскую войну несовершеннолетние считаются жертвами даже в тех случаях, если присоединились по собственному желанию, — а вербовка подростков не всегда бывает добровольной.

Global Look Press / Daniel Garzon Herazo / ZUMAPRESS.com

Сепеда напомнил высказывания президента Дуке о том, что бомбить лагерь, где есть несовершеннолетние — это нормально, «цель законная». Можно, конечно, сказать, что утверждения сенатора отдают спекуляциями. Однако на руку ему играет то, что колумбийская армия часто хвастается обнаружением очередного лагеря радикалов FARC с помощью спецмероприятий, включая разведку — то есть к моменту принятия решения о бомбардировке власти точно знают, что в лагере есть несовершеннолетние. Такая ситуация бьет по репутации нынешних властей (хотя по большому счету все это — очередные предвыборные разборки).

Ультраправые наносят ответный удар

Издание Semana продолжает свой крестовый поход против мирных соглашений 2016 года. На этот раз они взяли интервью у генерала Хорхе Моро, одного из ведущих переговорщиков правительственной делегации в Гаване. Тот не подвел и заявил, что экс-президент Хуан Мануэль Сантос, получивший за соглашения Нобелевскую премию мира, оказался «заложником» у левых.

По словам Моро, Сантоса заставил форсировать переговорный процесс проигрыш полумиллиона голосов в первом туре выборов 2014 года. В Гавану стал часто летать социалист Иван Сепеда, а с левыми был заключен эдакий «пакт», по которому они якобы передали Сантосу миллион голосов во втором туре. В итоге Сантос победил, но был так благодарен левым, что по сути плясал под их дудку во время переговоров с FARC.

Лидеры партизанской группировки использовали слабые места в позиции правительственных переговорщиков. Заключенное соглашение, по мысли экс-генерала, — это «победа FARC», реализовавшей в итоге все свои пожелания.

defense.gov / PD

Генерал тактично умолчал, что до того как стать президентом, Сантос был министром обороны в правом правительстве Альваро Урибе и несет большую долю ответственности за эскалацию вооруженного насилия 2000-2010-х годов. Также генерал не стал заострять внимание на том, что напряженные переговоры с FARC продолжались два года и обе стороны спорили буквально по каждому пункту соглашений. У него выветрилось из памяти, что в правительственной делегации далеко не все были готовы идти на компромисс с партизанами. Да и в самой Колумбии экс-президент Урибе настаивал на продолжении массированных военных операций, которые привели к гибели более 80 тысяч мирных жителей, а еще 5 миллионов колумбийцев стали беженцами, и потеряли землю и имущество, прикарманенное в итоге ТНК и местными латифундистами, которым открыто покровительствовал Урибе.

Вдобавок генерал Моро, как оказалось, написал книгу, в которой рассказывает, как Сантос и левые «вонзили нож в спину победоносной колумбийской армии». Она готовится к печати очень вовремя: правые в президентской гонке начинают уступать левым, а реализация мирных соглашений 2016 года буксует. Власти и министерство обороны вляпываются в один скандал за другим, и не могут при этом защитить обычных граждан от произвола военизированных наркогруппировок.

В этих условиях Моро пытается повысить градус милитаризма в обществе, доказывая, что ужасы, которые переживает колумбийское общество, — это не ошибки Альваро Урибе и его ультраправых сторонников, а последствие их недостаточной жестокости. Вот поубивали бы еще 100 тысяч гражданских, сделали еще 5 миллионов беженцами — и все было бы отлично.

Война с ELN

24 ноября врачам Международного комитета Красного Креста (МККК) был передан подросток, похищенный боевиками «Армии национального освобождения» (ELN).

«Несовершеннолетний, находившийся в руках Национально-освободительной армии (ELN), был передан МККК сегодня в сельской местности Бахо-Каука в Антиокии. Представитель католической церкви также принял участие в гуманитарной миссии», — сообщается в Twitter МККК.

???? Atención | Una menor que estaba en poder del Ejército de Liberación Nacional (ELN) fue entregada hoy al CICR en zona rural del Bajo Cauca antioqueño.



En la misión humanitaria participó también un representante de la Iglesia católica.



Comunicado: https://t.co/vvtYmjPkfL pic.twitter.com/vQCRruWNzM — CICR Colombia (@CICR_co) November 24, 2021

Состояние спасенного удовлетворительное. Его доставили на военную базу, откуда его отвезли к семье.

В тот же день в Саманьего (Нариньо) в результате спецоперации армия захватила 10 тонн кокаина, принадлежавшие ELN. Согласно оперативным отчетам, весь этот груз, который потянул на 12 миллионов долларов, предназначался для вывоза в Центральную Америку и последующей продажи на территории США.

Кроме того, в результате боев 27 ноября в сельской местности муниципалитета Флоренсия (Каука) погибли сержант Иван Когольо, капрал Хорхе Карабали и два боевика леворадикальной группировки ELN. Жители нескольких деревень в районе конфликта подались в беженцы, не надеясь на защиту властей.

«Семьям сержанта Ивана Когольо и капрала Хорхе Карабали, двух наших героев, погибших во время операции«Наполеон» во Флоренсии (Каука), мои глубочайшие соболезнования и чувство солидарности», — заявил президент Иван Дуке.

Целью боевых действий был захват командующего «колонны» Мануэля Васкеса Кастаньо, но сделать этого не удалось.

Несмотря на продолжающуюся войну, по словам Пабло Бельтрана, главного переговорщика ELN, руководство группировки ищет подходы к колумбийским властям, чтобы заключить мир. Вместе с ним дипломатическую деятельность в этом направлении ведут Ватикан и ООН.

Власти Колумбии это отрицают. Президент Дуке в начале года уже заявлял, что только одностороннее прекращение огня и преступной деятельности ELN может проложить путь к переговорам. Однако бывший президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос, подписавший мир с FARC в 2016 году, заявил, что нынешнее правительство страны «изучает способы возобновления переговоров».

Сомнительно, что переговоры начнутся при нынешней администрации. Урибисты, которые стоят за действующим правительством, скептически относятся к уже заключенному миру с FARC. Да и сам Дуке сделал все возможное, чтобы сорвать выполнение уже подписанных соглашений. К тому же информация о начале переговоров подорвет позиции правых и усилит левую и либеральную оппозицию в уже идущей предвыборной компании.

Правым, которые, по всем опросам, серьезно отстают от кандидата-левоцентриста Густаво Петро, такой «подарок» даром не нужен. Так что, по всей видимости, сторонникам мира придется дожидаться смены власти в стране.

Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.